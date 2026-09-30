Dự báo thời tiết 30/9/2026: Miền Bắc nắng nóng 'hầm hập' kéo dài đến bao giờ?

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ.

Dự báo thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng tiếp diễn đến đầu tháng 10, khi nào mới hạ nhiệt? Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Ngày 1/10, khu vực từ Nghệ An đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Dự báo chi tiết: Cảnh báo nắng nóng: Từ ngày 2/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.