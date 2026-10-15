Liên Sơn đánh thức những mùa du lịch

Nằm giữa thung lũng Mường Lò, Liên Sơn có những cánh đồng trải rộng, đồi chè nối tiếp nhau, dòng Suối Thia êm đềm và nguồn nước khoáng nóng Bản Bon. Cùng với đó là kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái, Mường được lưu giữ qua nếp nhà truyền thống, phong tục, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và những món ăn mang đậm hương vị bản địa.

Liên Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch.

Đây là những điều kiện thuận lợi để Liên Sơn phát triển các sản phẩm du lịch gắn với khám phá thiên nhiên, trải nghiệm đời sống và tìm hiểu văn hóa cộng đồng.

Năm 2025, xã Liên Sơn đón khoảng 60.000 lượt khách. 9 tháng đầu năm 2026 xã đón khoảng 58.000 lượt. Thế nhưng, du lịch Liên Sơn vẫn chỉ dừng ở quy mô nhỏ lẻ; cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch còn hạn chế khiến tiềm năng chưa được khai thác tương xứng.

Ông Nguyễn Duy Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết, để những lợi thế ấy thực sự trở thành sức hút đối với du khách, từ đầu năm 2026, địa phương đã chủ động chuẩn bị hạ tầng, sản phẩm trải nghiệm và dịch vụ, hướng tới đón khách dịp Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2026 (diễn ra từ ngày 15 - 21/10/2026). Xã đặt mục tiêu đón trên 70.000 lượt khách trong 10 tháng đầu năm 2026.

Trọng tâm là mô hình Thôn du lịch cộng đồng Ao Luông, kết nối ba thôn Ao Luông, Gốc Bục, Đoàn Kết thành một không gian trải nghiệm gắn với cảnh quan và văn hóa bản địa.

Du khách có thể vừa chèo mảng, vừa trải nghiệm hoạt động bắt cá.

Dưới chân cầu Ao Luông, 5 bè mảng vừa được xã đưa vào phục vụ du khách trải nghiệm chèo trên dòng Suối Thia. Giữa không gian sông nước yên bình, du khách có thể tham gia bắt cá, nướng cá bên bờ suối, tổ chức dã ngoại hoặc cắm trại giữa thiên nhiên.

Lãnh đạo xã Liên Sơn kiểm tra các phương tiện, thiết bị an toàn trước khi đưa dịch vụ chèo mảng trên suối Thia vào phục vụ du khách.

Từ bờ suối, hành trình khám phá Liên Sơn tiếp nối vào những bản làng của đồng bào Mường, nơi du khách có thể nghe dân ca, xem điệu múa Mỡi, tìm hiểu nghề làm thổ cẩm và thưởng thức cơm lam, cá suối nướng, măng chua xào thịt gà. Những giá trị văn hóa quen thuộc của bản làng đang được khai thác thành trải nghiệm du lịch.

Không chỉ có sự chuẩn bị của địa phương, nhiều hộ dân cũng chủ động đầu tư cơ sở lưu trú, từng bước nâng chất lượng dịch vụ. Tiêu biểu là gia đình bà Hà Thị Cứu ở thôn Gốc Bục, gắn bó với du lịch cộng đồng từ năm 2017. Mỗi năm gia đình bà Cứu đón khoảng 300 lượt khách, thu nhập gần 80 triệu đồng.

Nhận thấy nhu cầu lưu trú và trải nghiệm của khách ngày càng đa dạng, gia đình bà mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng xây thêm 3 phòng nghỉ dạng bungalow, khu nhà sàn phục vụ ẩm thực và không gian trải nghiệm văn hóa Thái, Mường.

Gia đình bà Hà Thị Cứu đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng phòng nghỉ, nhà sàn ẩm thực để phục vụ du khách tốt hơn.

Bà Hà Thị Cứu chia sẻ: "Gia đình tôi đã cố gắng hoàn thiện các hạng mục trong tháng 9 để kịp đón khách dịp Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò. Đây là cơ hội để giới thiệu những nét đẹp của Liên Sơn, đồng thời giúp các hộ làm du lịch như chúng tôi có thêm cơ hội đón khách, tăng thu nhập".

Để du khách thuận lợi đến với Ao Luông, tuyến đường từ Quốc lộ 32 vào thôn đang được đầu tư mở rộng mặt đường lên 7,5 m, nâng cấp từ bê tông lên mặt đường nhựa, đồng thời xây dựng hệ thống chiếu sáng và thoát nước đồng bộ. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, kết nối các điểm tham quan và nâng cao khả năng tiếp cận của du khách.

Bên cạnh Bản du lịch cộng đồng Ao Luông, những đồi chè xanh ngút ngàn tại thôn Liên Sơn cũng đang được khai thác để hình thành điểm tham quan, trải nghiệm. Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch LinhDong Mường Lò đã triển khai xây dựng một số tiểu cảnh, điểm check-in giữa đồi chè, tạo thêm không gian tham quan, chụp ảnh cho du khách.

Thời gian tới, hợp tác xã dự kiến trồng thêm hàng trăm cây phong linh vàng để tạo điểm nhấn cảnh quan theo mùa.

Du khách thích thú check-in bên đồi chè Liên Sơn.

Để cảnh quan trở thành lợi thế lâu dài, việc giữ gìn môi trường và nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu cũng được chú trọng. Anh Trịnh Đức Thuận, Trưởng thôn Liên Sơn cho biết: “Thôn đã vận động người dân không xả rác, thường xuyên vệ sinh khu vực đồi chè, đồng thời hướng tới sản xuất chè theo hướng hữu cơ, tạo môi trường trong lành và trải nghiệm tốt hơn cho du khách”.

Những hành động cụ thể của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Liên Sơn đang từng bước tạo dựng sức hút riêng cho du lịch địa phương. Chặng đường phía trước vẫn cần thêm nguồn lực đầu tư, sự phối hợp đồng bộ và những sản phẩm đủ sức giữ chân du khách. Nhưng khi chính quyền chủ động tạo điều kiện, người dân mạnh dạn đầu tư, cộng đồng cùng gìn giữ cảnh quan và văn hóa, du lịch Liên Sơn sẽ có thêm cơ hội trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân.