Lễ hội Mường Lò: Đánh thức tiềm năng từ những vườn trái ngọt

Những ngày này, gia đình ông Trần Bá Thụ, tổ dân phố 7, phường Trung Tâm, đang khẩn trương chỉnh trang vườn cây, sẵn sàng đón khách tham quan, trải nghiệm trong dịp lễ hội. Trên diện tích hơn 0,8 ha, các loại cây ăn quả được chăm sóc cẩn thận, tạo không gian xanh mát để du khách tham quan, thưởng thức trái cây và tìm hiểu công việc của người làm vườn.

Ông Trần Bá Thụ, phường Trung Tâm, chăm chút vườn cây, chuẩn bị đón du khách trong dịp lễ hội.

Để tạo uy tín với khách hàng, gia đình ông chú trọng phương pháp canh tác an toàn, nâng cao chất lượng nông sản. Khi vườn cây trở thành điểm đến, mỗi trái quả không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn là cơ hội để người trồng giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Trần Bá Thụ, chủ vườn cây ăn quả tại phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, chia sẻ: “Khi tham gia mô hình du lịch trải nghiệm và các lễ hội, thu nhập từ vườn quả cũng tăng lên. Khách đến tham quan, mua sản phẩm tại vườn; nhiều người thấy tươi ngon lại đặt mua tiếp. Nhờ vậy, việc tiêu thụ thuận lợi hơn, gia đình tôi có thêm điều kiện để đầu tư, chăm sóc vườn cây”.

Hiệu quả bước đầu từ việc kết hợp sản xuất với du lịch đang khuyến khích người dân thay đổi cách khai thác giá trị vườn quả. Thay vì chỉ chờ đến mùa thu hoạch mới bán sản phẩm, các hộ có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, tạo dựng mối liên hệ với khách hàng và nâng cao giá trị nông sản.

Cùng chung hướng đi ấy, gia đình ông Phan Đăng Lượng, tổ dân phố 7, đang tích cực chăm sóc vườn bưởi, chuẩn bị đón du khách tham quan, trải nghiệm vào mùa quả chín. Bên cạnh chất lượng trái cây, gia đình ông còn chủ động tìm hiểu kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách, đồng thời quan tâm chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian trải nghiệm thân thiện, hấp dẫn ngay tại vườn.

Vườn bưởi trĩu quả của gia đình ông Phan Đăng Lượng, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.

Với ông Lượng, được đón khách đến thăm vườn vừa là niềm vui, vừa là cơ hội giới thiệu thành quả lao động của gia đình và quê hương.

Ông Phan Đăng Lượng chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được đón tiếp các vị khách từ phương xa và Nhân dân trong vùng đến tham quan, trải nghiệm”.

Hiện nay, tổ dân phố 7, phường Trung Tâm có hơn 400 hộ dân trong đó có 130 hộ tham gia mô hình với nhiều loại quả đặc trưng như thanh long, bưởi, nhãn, na, mận. Lợi thế này đang được khai thác thông qua mô hình “Hoa trái bốn mùa”, mang đến cho du khách cơ hội tham quan vườn, chụp ảnh, thưởng thức trái cây và mua nông sản do người dân địa phương sản xuất.

Ông Phạm Xuân Nhuận, Tổ trưởng tổ dân phố 7, tham quan các vườn cây ăn quả trên địa bàn trước thềm lễ hội.

Theo ông Phạm Xuân Nhuận, Tổ trưởng tổ dân phố 7, việc tham gia các hoạt động du lịch không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, tiêu thụ nông sản, hướng tới sản xuất xanh.

“Đến với hoạt động trải nghiệm của mô hình "Hoa trái bốn mùa", du khách được cảm nhận khí hậu, tham quan vườn cây và thưởng thức những loại hoa quả do chính người dân trong tổ dân phố làm ra - ông Phạm Xuân Nhuận thông tin thêm.

Lễ hội “Hoa trái bốn mùa - Trải nghiệm và kết nối” góp phần quảng bá tiềm năng nông nghiệp, du lịch của phường Trung Tâm, đồng thời tạo cơ hội để người dân kết nối trực tiếp với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Chính sự kết hợp giữa cảnh quan, sản vật và con người đã tạo nên sức hút riêng cho trải nghiệm du lịch nông nghiệp tại phường Trung Tâm. Với chị Hà Thị Lan, du khách đến từ Hà Nội, ấn tượng đáng nhớ trong chuyến đi không chỉ đến từ cảnh sắc thiên nhiên mà còn từ sự gần gũi của người dân và hương vị nông sản địa phương.

“Khi đến với hoạt động trải nghiệm này, tôi rất ấn tượng bởi không gian núi non hùng vĩ, cây cối xanh mát, con người thân thiện. Đặc biệt, khi thưởng thức các đặc sản của khu vực Mường Lò, Nghĩa Lộ tôi thấy rất ngon” - chị Hà Thị Lan chia sẻ.

Du khách hào hứng tham quan, trải nghiệm tại vườn cây ăn quả ở tổ dân phố 7, phường Trung Tâm.

Từ những vườn cây quen thuộc, người dân đang từng bước tạo ra sản phẩm du lịch mang dấu ấn địa phương. Để hướng đi này phát triển bền vững, việc duy trì chất lượng nông sản, nâng cao kỹ năng phục vụ và xây dựng trải nghiệm hấp dẫn sẽ là những yếu tố quan trọng, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch Mường Lò, đưa nông sản địa phương đến gần hơn với du khách.