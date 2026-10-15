Mường Lò chỉnh trang đô thị, sẵn sàng đón Lễ hội Văn hóa - Du lịch năm 2026

Ghi nhận tại trung tâm phường Nghĩa Lộ, không khí chuẩn bị cho Lễ khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã đồng loạt hưởng ứng các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, trang hoàng lại từng tuyến đường, ngõ xóm.

Từ các trục đường chính dẫn vào khu vực sân khấu trung tâm đến những con ngõ nhỏ, rác thải nhựa, lá cây khô và các loại vật liệu dư thừa được thu gom, xử lý triệt để; các tuyến đường được quét dọn sạch sẽ, hệ thống cây xanh, bồn hoa hai bên đường được cắt tỉa, chăm sóc gọn gàng. Cùng với đó, pa-nô, băng rôn, cờ hoa chào mừng lễ hội được trang trí trang trọng, tô điểm cho diện mạo đô thị Mường Lò thêm rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Đô thị được chỉnh trang sạch đẹp chào đón du khách.

Tại khu vực sân vận động, nơi diễn ra lễ khai mạc, đoàn viên thanh niên và Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, khang trang, sẵn sàng phục vụ các hoạt động của lễ hội.

Đợt ra quân thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo lực lượng, từ đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Tất cả đều làm việc với tinh thần trách nhiệm và tự hào.

Ý thức tự giác của người dân được nâng cao rõ rệt; không chỉ dọn dẹp không gian công cộng, các hộ gia đình còn chủ động chỉnh trang khuôn viên nhà ở, giữ gìn vệ sinh trước cổng.

Các lực lượng tham gia vệ sinh tại sân vận động.

Sự chung tay của các lực lượng và Nhân dân không chỉ mang lại không gian sạch đẹp, thoáng đãng cho khu vực diễn ra các sự kiện, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lối sống xanh, ứng xử văn minh trong cộng đồng. Đây chính là nét đẹp văn hóa thể hiện tinh thần mến khách, cởi mở của người dân Mường Lò.

Đến thời điểm này, các điều kiện về hạ tầng, cảnh quan và vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ hội đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ Nhân dân và du khách. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, chu đáo của địa phương mà còn gửi gắm tình cảm, sự mến khách của người dân Mường Lò, hứa hẹn mang đến một mùa lễ hội an toàn, vui tươi, giàu bản sắc và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.