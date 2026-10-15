Nghẹn ngào giây phút đồng đội và người dân đón liệt sĩ trở về
Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), những cựu chiến binh và người dân nghẹn ngào tiễn đưa 93 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những cái chào trang nghiêm, giọt nước mắt lặng lẽ và nén hương thành kính gửi gắm tình đồng đội, lòng biết ơn sâu sắc, thiêng liêng.
Có những cuộc trở về không còn tiếng nói, nụ cười, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ và nén hương tưởng nhớ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, những người đồng đội năm xưa, nay đã ở tuổi xế chiều, cùng đông đảo người dân có mặt từ sớm để tiễn đưa 93 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong không gian linh thiêng của nghĩa trang, nhiều cựu chiến binh không giấu được xúc động khi đứng trước những phần mộ đồng đội. Những bàn tay run run thắp hương, những cái chào điều lệnh trang nghiêm, ánh mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người lính già đã nói thay những tình cảm khó diễn tả thành lời.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nghen-ngao-giay-phut-dong-doi-va-nguoi-dan-don-liet-si-tro-ve-post1394415.html