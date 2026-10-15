Nghẹn ngào giây phút đồng đội và người dân đón liệt sĩ trở về

Có những cuộc trở về không còn tiếng nói, nụ cười, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ và nén hương tưởng nhớ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, những người đồng đội năm xưa, nay đã ở tuổi xế chiều, cùng đông đảo người dân có mặt từ sớm để tiễn đưa 93 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong không gian linh thiêng của nghĩa trang, nhiều cựu chiến binh không giấu được xúc động khi đứng trước những phần mộ đồng đội. Những bàn tay run run thắp hương, những cái chào điều lệnh trang nghiêm, ánh mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người lính già đã nói thay những tình cảm khó diễn tả thành lời.

Đông đảo người dân, cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên có mặt từ sớm, cùng hướng về lễ truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Người dân Vị Xuyên lặng lẽ chờ đợi giây phút vào thắp hương cho các liệt sĩ.

Cựu chiến binh Phạm Văn Thành (bên phải) và ông Trần Văn Tiến đứng lặng trước linh cữu các đồng đội đã nằm lại chiến trường Vị Xuyên.

Trang nghiêm chào người đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ánh mắt đỏ hoe của người cựu chiến binh.

Không kìm được xúc động, cựu chiến binh Trần Văn Tiến lấy tay lau nước mắt khi nhớ về những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường Vị Xuyên.

Thành kính thắp hương trước phần mộ liệt sĩ, gửi gắm tình đồng đội .

Người dân lặng lẽ dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ vừa được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim thành kính thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội đã cùng chiến đấu tại điểm cao 772.

Đông đảo người dân và cán bộ, chiến sĩ dâng hương tại khu vực an táng.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân thành kính bên những phần mộ liệt sĩ trong ngày truy điệu, an táng .

Người phụ nữ không kìm được nước mắt trong giây phút tiễn đưa các liệt sĩ.