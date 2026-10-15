Kure - Thành phố của chiến hạm Yamato và những chiếc tàu ngầm

Điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố là Bảo tàng Yamato, tên chính thức là Bảo tàng Lịch sử Hàng hải Kure. Công trình được xây dựng gần khu vực xưởng hải quân Kure trước đây, nơi từng chế tạo Yamato – một trong những thiết giáp hạm lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Trung tâm của bảo tàng là mô hình chiến hạm Yamato theo tỷ lệ 1/10. Mô hình dài hơn 26 mét, tái hiện chi tiết thân tàu, hệ thống pháo và các trang thiết bị trên boong. Ngoài Yamato, bảo tàng còn giới thiệu quá trình hình thành quân cảng Kure, sự phát triển của ngành đóng tàu Nhật Bản, đời sống của người dân địa phương trong chiến tranh và quá trình Kure chuyển mình thành một trung tâm công nghiệp sau năm 1945.

Mô hình chiến hạm Yamato theo tỷ lệ 1/10 là trung tâm của Bảo tàng Lịch sử Hàng hải Kure

Khu trưng bày khoa học công nghệ giới thiệu những thiết bị, dụng cụ trong ngành hàng hải

Mô hình tàu chiến thu nhỏ tại bảo tàng

Nơi đây không chỉ kể câu chuyện về một chiến hạm, mà còn cho thấy mối liên hệ giữa chiến tranh, khoa học kỹ thuật và năng lực chế tạo của Nhật Bản. Các khu trưng bày có nhiều hiện vật quy mô lớn như máy bay Zero, ngư lôi, tàu ngầm cỡ nhỏ và những bộ phận được trục vớt từ các chiến hạm. Sau thời gian cải tạo, Bảo tàng Yamato đã mở cửa trở lại từ tháng 4/2026 với hệ thống trưng bày được nâng cấp. Theo thông tin hiện tại, bảo tàng mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ, khách cần vào trước giờ đóng cửa ít nhất 30 phút. Trang chính thức của Bảo tàng Yamato

Ngay đối diện Bảo tàng Yamato là Bảo tàng Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản tại Kure, thường được gọi là “Tetsu no Kujira-kan”, nghĩa là “Bảo tàng Cá voi sắt”. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất là chiếc tàu ngầm Akishio khổng lồ được đặt trên mặt đất ngay bên ngoài tòa nhà.

Tàu ngầm Akishio khổng lồ được đặt trên mặt đất ngay trước bảo tàng lịch sử hàng hải

Mô phỏng không gian giường ngủ trên tàu ngầm của các thành viên thủy thủ đoàn

“Bảo tàng Cá voi sắt” giới thiệu lịch sử tàu ngầm của Nhật Bản

Akishio là tàu ngầm diesel-điện từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và đã ngừng hoạt động vào năm 2004. Khách tham quan có thể bước vào bên trong tàu, quan sát phòng điều khiển, kính tiềm vọng, giường ngủ và không gian sinh hoạt rất chật hẹp của thủy thủ đoàn. Trải nghiệm này giúp du khách hình dung rõ hơn điều kiện làm việc đặc biệt dưới lòng biển.

Các khu trưng bày khác giới thiệu nhiệm vụ rà phá thủy lôi, hoạt động của lực lượng tàu ngầm và vai trò của Lực lượng Phòng vệ trên biển trong bảo vệ tuyến hàng hải. Bảo tàng mở cửa miễn phí, từ 10 giờ đến 18 giờ và thường đóng cửa vào thứ Ba. Trang chính thức của Bảo tàng Lực lượng Phòng vệ trên biển tại Kure.

Công viên ven biển Alley Karasukojima là nơi mà nhiều tàu ngầm màu đen của Lực lượng Phòng vệ trên biển neo tại bến

Một chiếc tàu ngầm màu đen neo đậu tại bến ở công viên ven biển Alley Karasukojima

Mô hình chiến hạm Yamato dài hơn 26 mét, tái hiện chi tiết thân tàu, hệ thống pháo và các trang thiết bị trên boong

Nếu muốn tận mắt nhìn thấy những tàu ngầm đang hoạt động, du khách có thể đến công viên ven biển Alley Karasukojima, cách khu bảo tàng khoảng 4 km. Đây là một trong số ít địa điểm tại Nhật Bản mà người dân có thể quan sát tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ trên biển từ khoảng cách tương đối gần.

Từ lối đi dọc bờ biển, du khách thường có thể nhìn thấy nhiều tàu ngầm màu đen neo tại bến, bên cạnh tàu hộ vệ, tàu cứu hộ tàu ngầm và các phương tiện quân sự khác. Số lượng và loại tàu xuất hiện thay đổi tùy theo lịch trình hoạt động của căn cứ, vì vậy không phải lúc nào cũng có thể thấy cùng một đội hình.

Khu vực trưng bày máy bay tiêm kích và tàu ngầm siêu nhỏ của lực lượng phòng vệ biển

Ngư lôi và đạn pháo hải quân được trưng bày tại khu vực có máy bay tiêm kích và tàu ngầm siêu nhỏ

Khu vực mô phỏng phòng chỉ huy và điều khiến tàu chiến tại bảo tàng lịch sử hàng hải

Bảo tàng lịch sử hàng hải luôn thu hút đông đảo khách tham quan

Tên gọi “Alley Karasukojima” bắt nguồn từ đảo Karasukojima trước đây. Hòn đảo đã được san lấp và nối với đất liền trong quá trình mở rộng quân cảng. Khu vực này còn lưu giữ cầu tàu, cần cẩu và một số công trình bằng gạch đỏ có từ thời xưởng hải quân cũ. Công viên mở cửa tự do, đặc biệt đẹp vào cuối buổi chiều khi ánh nắng chiếu xuống mặt biển và những chiếc tàu ngầm đang neo đậu.

Ba địa điểm tạo thành một hành trình tương đối hoàn chỉnh về lịch sử hàng hải Kure: Bảo tàng Yamato kể về ngành đóng tàu và quá khứ quân cảng; Bảo tàng Cá voi sắt cho phép khách bước vào một tàu ngầm thật; còn Alley Karasukojima đưa du khách đến gần hoạt động của căn cứ hải quân hiện đại. Đây cũng là nét đặc biệt khiến Kure khác với phần lớn các thành phố ven biển khác của Nhật Bản.