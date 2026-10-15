Nhu cầu du lịch quý III/2026: Phú Quốc - điểm đến mới nổi bật nhất khu vực Đông Nam Á

Phú Quốc ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch khu vực và trên thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Phú Quốc vượt ngưỡng tăng trưởng ở cả 5 thị trường của Đông Nam Á

Về những điểm đến mới, Phú Quốc cũng đứng đầu nhóm 5 điểm đến mới trong bảng xếp hạng khu vực. Theo sau Phú Quốc là Hàng Châu (Trung Quốc), London (Anh), Nagoya (Nhật Bản) và Paris (Pháp). Thứ hạng trên được xác định dựa vào mức tăng trưởng tương đối, không phản ánh tổng lượng khách hay số lượng đặt dịch vụ.

Mức tăng trưởng của Phú Quốc vượt ngưỡng tăng trưởng chuẩn tại cả 5 thị trường được theo dõi, bao gồm: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc Phú Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn mức cơ sở được sử dụng tại từng thị trường, bao gồm cả thị trường nội địa là Việt Nam và bốn thị trường còn lại.

Sự tăng trưởng đồng đều trên nhiều thị trường giúp Phú Quốc trở thành một điểm nhấn nổi bật của Việt Nam trong các kết quả phân tích ở cấp độ khu vực.

Trên thực tế, sự vươn lên của Phú Quốc cũng tiếp nối đà tăng trưởng đã được ghi nhận từ trước đó. Trong Traveloka SEA Index quý II/2026, Phú Quốc từng đứng đầu bảng tăng trưởng tại Việt Nam với số điểm 100 với lượng đặt dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ trước đó. Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm điểm đến tăng trưởng mạnh.

Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, từ cảnh quan biển đảo đến các giá trị di sản và truyền thống địa phương tạo nên bản sắc riêng của từng điểm đến. Sức hút của Phú Quốc trên toàn khu vực cho thấy cơ hội quảng bá nhiều hơn những trải nghiệm này đến du khách trong nước và khắp Đông Nam Á. Giám đốc Quốc gia Traveloka Huỳnh Thị Mai Thy

Cũng theo Traveloka SEA Index quý III/2026, Vinh dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất trong báo cáo, tiếp theo là Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột.

Những dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cho thấy, sự dịch chuyển này không diễn ra ở một nhóm điểm đến duy nhất. Các đô thị, biển đảo và những điểm đến vốn chưa nằm trong nhóm dẫn đầu về sức hút du lịch đang gia tăng mức độ quan tâm của du khách.

Sự góp mặt của cả điểm đến biển đảo và đất liền cũng thể hiện tính đa dạng của những địa phương đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Điều này cũng mở ra cơ hội cho các đối tác du lịch khi có nhiều lựa chọn điểm đến trong nước hơn để cân nhắc trong quá trình phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu du khách.

Những dữ liệu mới nhất từ Traveloka SEA Index cho thấy sự dịch chuyển này không diễn ra ở một nhóm điểm đến duy nhất. Các đô thị, biển đảo và những điểm đến vốn chưa nằm trong nhóm dẫn đầu về sức hút du lịch đang đồng thời gia tăng mức độ quan tâm của du khách.

Giám đốc Quốc gia Traveloka Huỳnh Thị Mai Thy nhận định: "Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, từ cảnh quan biển đảo đến các giá trị di sản và truyền thống địa phương tạo nên bản sắc riêng của từng điểm đến. Sức hút của Phú Quốc trên toàn khu vực cho thấy cơ hội quảng bá nhiều hơn những trải nghiệm này đến du khách trong nước và khắp Đông Nam Á".

Du khách ngày càng chuộng du lịch di sản, du lịch tín ngưỡng

Traveloka SEA Index được xây dựng từ dữ liệu tìm kiếm và đặt dịch vụ trên nền tảng Traveloka tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Báo cáo quý III/2026 bao phủ hoạt động từ ngày 1/7-30/9 năm nay. Điều đáng quan tâm nhất từ những con số này là khả năng nhận diện những nơi đang được du khách lựa chọn nhiều hơn so với trước.

Ở chiều outbound (du lịch nước ngoài), du khách Việt Nam tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Có thể thấy, 5 điểm đến quốc tế tăng trưởng nhanh nhất của du khách Việt Nam lần lượt là Hàng Châu (Trung Quốc), Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), Manila (Philippines), London (Anh) và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), trải rộng từ các thành phố trong khu vực đến những lựa chọn du lịch đường dài.

Ngoài ra, lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến New York cũng tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm trước. Con số này phản ánh mức độ quan tâm thông qua hoạt động tìm kiếm, không đồng nghĩa với lượng đặt dịch vụ hoàn tất hay số chuyến đi thực tế được xác nhận.

Một xu hướng khác nổi lên trong Traveloka SEA Index quý III/2026 là sự gia tăng của những chuyến đi gắn với di sản và đời sống tinh thần. Lượng đặt dịch vụ từ Việt Nam đến Luang Prabang tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, dù xuất phát từ mức nền thấp hơn. Với cảnh quan đô thị lịch sử và hệ thống chùa Phật giáo, điểm đến tại Lào này là thí dụ tiêu biểu cho xu hướng du lịch gắn với tín ngưỡng và di sản được đề cập trong báo cáo khu vực.

Ở quy mô khu vực, lượng đặt phòng từ Indonesia tới Mecca (Saudi Arabia) tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Du khách Malaysia cũng gia tăng sự quan tâm tới Borobudur và Yogyakarta của Indonesia. Traveloka gọi đây là khu vực của tín ngưỡng và di sản khi hai yếu tố này trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt, thôi thúc du khách lựa chọn du lịch trong quý.

Xu hướng này mở ra một cách nhìn rộng hơn về sức cạnh tranh của điểm đến. Một bãi biển đẹp có thể tạo ra nhu cầu nghỉ dưỡng, nhưng những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương có thể tạo thêm lý do để du khách lựa chọn điểm đến, kéo dài trải nghiệm và tăng khả năng quay trở lại.

Với Việt Nam, xu hướng du lịch di sản, du lịch tín ngưỡng mở ra nhiều triển vọng khi có không ít địa phương sở hữu hệ thống di sản, lễ hội, văn hóa cộng đồng và cảnh quan đặc sắc. Nếu có thể khai thác tốt những yếu tố này, ngành du lịch Việt Nam sẽ có thêm nhiều sản phẩm, điểm đến chất lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Traveloka SEA Index được xây dựng từ dữ liệu tìm kiếm và đặt dịch vụ trên nền tảng Traveloka tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Báo cáo quý III/2026 bao phủ hoạt động từ ngày 1/7-30/9 năm nay. Điều đáng quan tâm nhất từ những con số này là khả năng nhận diện những nơi đang được du khách lựa chọn nhiều hơn so với trước.