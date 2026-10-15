Công an phường Trung Tâm phát hiện 3 đối tượng bán vé vào cửa Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

THÔNG BÁO về việc phát vé tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Vé tham dự Lễ khai mạc hoàn toàn miễn phí, không mua bán dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngày 15/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát nắm tình hình đảm bảo an ninh, trật tự cho Lễ hội Văn hoá du lịch Mường Lò năm 2026, Công an phường Trung Tâm phát hiện 3 đối tượng có hành vi lợi dụng việc phát vé miễn phí của Ban tổ chức Lễ hội Văn hoá du lịch Mường Lò năm 2026 để trục lợi cá nhân.

Cụ thể, P; H; Q (người dân trên địa bàn phường Trung Tâm, Nghĩa Lộ và Cầu Thia) là những người đã xếp hàng để nhận vé vào cửa dự Lễ khai mạc Lễ hội Văn hoá du lịch Mường Lò năm 2026 (khán đài C là vé miễn phí do Ban tổ chức phát hành).

Vé vào cửa dự Lễ khai mạc Lễ hội Văn hoá du lịch Mường Lò năm 2026 (khán đài C là vé miễn phí do Ban tổ chức phát hành).

Sau đó, những người này đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook để tìm khách mua vé với mục đích bán kiếm lời.

Các đối tượng đã bán những chiếc vé được Ban tổ chức phát miễn phí với giá từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/vé cho khách du lịch.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Trung Tâm xác minh xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.