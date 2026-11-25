Tối 25/11, Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 khép lại với tất cả hạng mục giải thưởng tìm được chủ nhân mới.

Theo Edaily, Hope của đạo diễn Na Hong Jin được xướng tên ở hạng mục Phim xuất sắc nhất. Tác phẩm trước đó dẫn đầu danh sách đề cử với 10 hạng mục, trong đó có Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và các giải diễn xuất. Tuy nhiên, bộ phim chỉ giành thêm giải Quay phim và Ánh sáng xuất sắc nhất, trao cho Hong Kyung Pyo và Park Jung Woo. Như vậy, Hope khép lại mùa giải với hai chiến thắng.

Hope thắng giải quan trọng nhất của Rồng Xanh 2026.

Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Na Hong Jin gửi lời cảm ơn các diễn viên và ê-kíp sản xuất. Ông cho biết quãng thời gian làm việc cùng những nghệ sĩ tài năng là một trong những trải nghiệm hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong thắng lớn với tổng cộng 4 giải, ba trong số đó thuộc hạng mục diễn xuất. Đó là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Sul Kyung Gu, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Jeon Do Yeon, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Jo Yeo Jeong và Kịch bản xuất sắc nhất cho Lee Chang Dong cùng Oh Jung Mi.

Đáng chú ý, Sul Kyung Gu đạt được thành tích chưa từng có trong lịch sử giải thưởng khi trở thành người đầu tiên giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Rồng Xanh bốn lần. Trong bài phát biểu nhận giải, nam diễn viên bày tỏ bất ngờ vì không nghĩ mình có thể lập được kỷ lục này.

Jeon Do Yeon cũng xúc động khi nhắc đến lần tái hợp với đạo diễn Lee Chang Dong sau 19 năm. Cô cho biết bản thân cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc trên phim trường, thay vì chỉ đặt nặng áp lực phải thể hiện thật tốt.

Ảnh đế và ảnh hậu năm nay thuộc về Sul Kyung Gu và Jeon Do Yeon.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Koo Kyo Hwan với vai diễn trong phim Colony. Anh hài hước chia sẻ muốn chia nhỏ chiếc cúp để chia sẻ với toàn bộ diễn viên và ê-kíp.

Một trong những cái tên đình đám cạnh tranh với Koo Kyo Hwan ở hạng mục này là Lee Min Ho. Tài tử sinh năm 1987 có màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim The Assassin(s), nhưng vẫn chưa có duyên với giải thưởng.

Dẫu vậy, đề cử này vẫn được xem là ghi nhận quan trọng dành cho Lee Min Ho về diễn xuất. Trong suốt thời gian dài, anh bị gán mác “bình hoa di động”.

Ngôi sao Vườn sao băng từng được vinh danh tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 36 vào năm 2015, nhưng không phải ở hạng mục diễn xuất, mà là Ngôi sao được yêu thích nhờ bộ phim Gangnam Blues.

Cặp sao thắng giải diễn viên phụ.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất gọi tên “nữ hoàng cảnh nóng” Cho Yeo Jeong. Nữ diễn viên bật khóc khi nhận giải, đồng thời chia sẻ bộ phim giúp cô thêm yêu công việc diễn xuất.

Trong khi đó, The World of Love vượt qua các đối thủ nặng ký để mang danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất cho nhà làm phim nữ Yoon Ga Eun và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất cho Seo Su Bin.

Park Ji Hoon được trao giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong The King's Warden. Bộ phim cổ trang còn giành giải Phim được yêu thích nhất, ghi nhận sức hút lớn tại phòng vé Hàn Quốc.

Seo Su Bin và Park Ji Hoon thắng giải diễn viên mới.

Giải Thành tựu trọn đời được trao cho cố diễn viên Ahn Sung Ki, người có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh Hàn Quốc trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ.

Trên sân khấu, Lee Jung Jae đã bật khóc. Tài tử Squid Game xúc động chia sẻ nhiều lần do dự đảm nhận vai trò trao giải, bởi người được vinh danh không còn có mặt tại đó. Con trai thứ hai của cố diễn viên, Ahn Pil Lip, thay cha nhận giải.

Anh nhắc đến sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của Ahn Sung Ki, từ khi còn là diễn viên nhí năm 1961. Anh đặc biệt nhớ đến hình ảnh nghệ sĩ tiền bối luôn quan tâm, bảo vệ các thành viên trong đoàn phim, không chỉ trên màn ảnh mà cả ngoài đời.

Anh cũng kể rằng dù phải chiến đấu với bệnh tật trong những năm cuối đời, Ahn Sung Ki vẫn thường động viên những người xung quanh và từng hứa trở lại với phim mới.

Lee Jung Jae xúc động tưởng niệm Ahn Sung Ki.

Các giải thưởng còn lại gồm Đạo diễn mới xuất sắc nhất thuộc về Kim Mi Jo với The Journey to Gyeongju. Good News giành hai giải Dựng phim xuất sắc nhất và Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất.

Giải Âm nhạc xuất sắc nhất thuộc về Lee Minhwi với Pavane, trong khi giải Kỹ thuật được trao cho đội ngũ thực hiện các cảnh hành động của Humint. Shin Min Ah giành giải Ngôi sao được yêu thích, cùng Park Ji Hoon, Park Ji Hyun và Oh Jung Se.