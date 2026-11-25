Blue Dragon Film Awards lần thứ 47 - Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2026 tổ chức tại KBS Hall (Seoul, Hàn Quốc). Thời tiết 6 độ cũng không cản bước dàn sao xúng xính váy áo đổ bộ thảm đỏ.

"Xông đất" cho thảm đỏ Rồng Xanh 2026 là Lee Je Hoon và Han Ji Min, ngay lập tức khiến "khung chat" bùng nổ bởi khí chất quý ông và quý cô thanh lịch. Đây là năm thứ 3 bộ đôi cùng đảm nhận vị trí host (chủ trì).

Jang Da Ah và Cho Yi Hyun tươi tắn trên thảm đỏ. Cả hai đều sở hữu vai diễn vang dội từ loạt phim chiếu trên nền tảng OTT và truyền hình, nhưng vẫn là tân binh đang chờ tạo đột phá ở lĩnh vực điện ảnh.

Jung Ho Yeon có màn "ú òa" khi xuống xe từ cửa trái, ngược phía với "quý ông mở cửa" tại thảm đỏ khiến người xem "đơ nhẹ" vì tưởng xe đến mà không có ai. Cô bước ra rạng rỡ trong chiếc đầm cúp ngực dáng dài đỏ rực. Jung Ho Yeon là ứng cử viên cho vị trí Nữ diễn viên mới xuất sắc nhờ vai phụ trong Hope - bộ phim có 10 đề cử, nhiều nhất tại Rồng Xanh 2026.

Shin Min Ah được đề cử "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Rồng Xanh 2026 với vai chính trong "The Eyes". Đây cũng là đề cử duy nhất đến từ tác phẩm này tại lễ trao giải năm nay.

Cũng "chơi tông đỏ" trên thảm đỏ Rồng Xanh 2026, Shin Min Ah khoe dáng đồng hồ cát trong thiết kế dáng suông. Cùng là trang điểm nhấn son đỏ, Jung Ho Yeon "mịn lì" đối lập với Shin Min Ah theo style căng bóng. Tông đỏ cũng gợi nhớ đến khí chất quyền uy của Hoàng hậu Navier - nhân vật cô thủ vai trong bộ phim đang chiếu The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn).

Moon Sang Min diện tuxedo, đẹp như hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết.

Stylist của Jeon Mido lại được fan khen ngợi vì tạo hình dự sự kiện của nữ diễn viên luôn được chăm chút, trông nhẹ nhàng mà tinh tế, nổi bật.

"Chôn ha" Park Ji Hoon đáng yêu không thể giấu từ bước đi đầu tiên trên thảm đỏ. Anh đốn tim khán giả khi trông "bận rộn" tạo dáng, "say hi" hết tay nọ đến tay kia với đủ tư thế. The King's Warden (Dưới Bóng Điện Hạ) đã mở ra một năm rực rỡ ở cả điện ảnh và truyền hình của Park Ji Hoon.

Park Ji Hoon sẽ lại có khoảnh khắc nào viral tại Rồng Xanh 2026?

Lee Min Ho bảnh bao như mọi khi. Fan để ý anh đeo một chiếc khăn đen bên trong chiếc áo sơ mi, cộng điểm vì thời thượng.

Koo Kyo Hwan gọn gàng, lịch thiệp. Anh là "con tướng mạnh" tại Rồng Xanh 2026 khi nhận 2 đề cử, vừa cho hạng mục Nam chính xuất sắc nhất (với Once We Were Us) vừa cho hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất (Colony).

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Khác với những lần xuất hiện quyến rũ tại các sự kiện trước, lần đi thảm đỏ Rồng Xanh 2026 của Moon Ga Young nền nã hơn. Cô diện đầm đen dài tối giản, khoe bờ vai mảnh mai và vừa khéo lấp ló hình xăm lông vũ ở lưng. Moon Ga Young đã xăm hình này được vài năm. Thiết kế xuất phát từ giấc mơ của mẹ lúc đang mang thai Ga Young - bà mơ thấy chim thủy tổ mang theo đá quý.

Người trưởng làng của The King's Wander là chủ nhân của chiếc cúp cao nhất Daesang tại Baeksang 2026. Yoo Hae Jin là ứng cử viên nặng ký cho vị trí "Ảnh đế" Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 2026.