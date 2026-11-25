Chỉ hơn một tháng sau đám cưới, rapper Hàn Quốc Yang Hong Won (nghệ danh Young B) và người mẫu Won Hyun Joo đã xác nhận đường ai nấy đi. Đáng chú ý, cuộc hôn nhân của cặp đôi từng gây xôn xao khi nam rapper vướng nghi vấn ngoại tình chỉ 5 ngày sau hôn lễ, khiến chuyện tình kéo dài nhiều năm bất ngờ đi đến kết thúc.

Ngày 24/11/2026, Won Hyun Joo thông báo trên mạng xã hội rằng cô và Yang Hong Won đã đạt được thỏa thuận ly hôn trong êm đẹp. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi trước đó, cả hai vừa tổ chức đám cưới vào ngày 18/10, khép lại hành trình tình cảm kéo dài gần một thập kỷ.

Rapper nổi tiếng Hàn Quốc - Yang Hong Won và nữ người mẫu xinh đẹp Won Hyun Joo rạn nứt nghiêm trọng sau khi đàng trai bị tố ngoại tình chỉ 5 ngày sau đám cưới.

Theo những thông tin được chia sẻ, Yang Hong Won và Won Hyun Joo bắt đầu hẹn hò từ năm 2017. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2023 và có chung một con gái vào tháng 11/2024. Sau nhiều năm gắn bó, họ chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2026, nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ ngoại hình được nhận xét là xứng đôi.

Tuy nhiên, niềm vui sau đám cưới không kéo dài lâu. Chỉ 5 ngày sau khi kết hôn, Yang Hong Won đã vướng cáo buộc đưa một người phụ nữ khác vào nhà nghỉ. Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, đặc biệt khi thời điểm xảy ra quá sát với ngày cưới của nam rapper.

Cặp tình nhân xứ Hàn đã có 1 con gái chung.

Trước những cáo buộc này, Yang Hong Won phủ nhận việc có quan hệ thân mật với người phụ nữ được nhắc đến. Nam rapper đồng thời có động thái pháp lý khi kiện người tố cáo với cáo buộc tống tiền. Vì vậy, thông tin ngoại tình vẫn dừng ở mức nghi vấn, chưa thể xem là sự việc đã được xác thực.

Sau ồn ào, những dấu hiệu rạn nứt tiếp tục xuất hiện khi cả hai hủy theo dõi nhau và xóa hình ảnh liên quan đến đám cưới trên mạng xã hội. Đến ngày 24/11, thông báo ly hôn từ Won Hyun Joo chính thức khép lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cặp đôi.

Yang Hong Won sinh năm 1999, được biết đến với nghệ danh Young B. Anh từng giành quán quân chương trình High School Rapper mùa đầu tiên và đạt vị trí á quân tại Show Me The Money 8. Trong khi đó, Won Hyun Joo sinh năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu thời trang.

Từ một mối tình kéo dài nhiều năm, có con chung và tiến tới hôn nhân, câu chuyện của Yang Hong Won và Won Hyun Joo lại kết thúc chỉ sau hơn một tháng tổ chức đám cưới. Diễn biến chóng vánh cùng những ồn ào xoay quanh nghi vấn ngoại tình khiến cuộc chia tay của cặp đôi trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm.