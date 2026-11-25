Chia sẻ về quyết định thực hiện đêm nhạc ở tuổi 60, Việt Hoàn cho biết, sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật và gần chục liveshow cá nhân, anh cảm thấy đã đến lúc khép lại những chương trình riêng để nhường sân khấu cho thế hệ trẻ.

"Tôi muốn khán giả sẽ nhớ về một Việt Hoàn ở quãng thời gian mà hình ảnh mình đẹp nhất, hát hay nhất, nhiệt huyết nhất". Ảnh FBNV.

Với Việt Hoàn, "Lời những yêu thương" không đơn thuần là một đêm diễn nhìn lại sự nghiệp mà còn là dịp tri ân những người đã giúp đỡ, đồng hành cùng anh trên con đường nghệ thuật.

"Đến tuổi này, tôi sẽ không làm những đêm nhạc cá nhân nữa. Lời những yêu thương có thể coi là concert cá nhân cuối cùng của tôi. Sau show này, tôi sẽ chỉ tham gia những show được mời biểu diễn", Việt Hoàn nói.

"Lời những yêu thương" như một lời tri ân cuộc đời, đồng nghiệp và khán giả. Ảnh: báo Thể thao, Văn hóa

Việt Hoàn chia sẻ thêm, concert Lời những yêu thương - 40 năm một hành trình ca hátvào ngày 26/11 diễn ra tại Hà Nội, có sự góp mặt của các Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Lan Anh, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Ngọc Nguyễn, Lê Minh Sơn, Việt Thi, Hương Ly, Phi Long, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền và MC Phí Thùy Linh.

Chương trình được chia thành bốn phần, tương ứng với những dấu mốc trong cuộc đời: quê hương và cha mẹ; những bước đường đời cùng những may mắn đã gặp; tình yêu âm nhạc với các dòng nhạc cổ điển, trữ tình và semi-classic; cuối cùng là thông điệp về giá trị của tình yêu thương.

Bên cạnh những ca khúc gắn liền với tên tuổi, đêm nhạc còn là dịp để Việt Hoàn thực hiện một số mong muốn nghệ thuật từng ấp ủ nhưng chưa có cơ hội thể hiện. Anh dự kiến thử sức với các ca khúc bằng tiếng Anh, tiếng Latinh và tiếng Nga.

Đáng chú ý, chương trình sẽ có phần trình diễn nhạc kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển "Romeo và Juliet". Việt Hoàn cho biết anh yêu thích tác phẩm này từ nhỏ, đặc biệt ấn tượng với phần nhạc phim. Trong đêm diễn, anh sẽ thể hiện ca khúc bằng tiếng Anh, kết hợp dàn dựng theo hình thức trích đoạn nhạc kịch.

Một điểm nhấn khác là sự xuất hiện của Việt Thi, con gái nam nghệ sĩ, cùng người bạn Ngọc Nguyễn - người không hoạt động ca hát chuyên nghiệp. Việt Hoàn cho biết việc đưa những gương mặt này lên sân khấu xuất phát từ mong muốn khích lệ những người yêu âm nhạc tự tin thể hiện bản thân.

Đêm nhạc cũng dành thời lượng để Việt Hoàn tri ân những người thầy có ảnh hưởng đến sự nghiệp, đặc biệt là cố NSND Lê Dung. Nam nghệ sĩ cho biết chính bà đã góp phần thay đổi cuộc đời anh, từ một chiến sĩ công an trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Anh dự định thể hiện ca khúc "Bài ca hy vọng" như một cách tưởng nhớ người thầy mà mình luôn kính trọng.

Ở góc độ dàn dựng, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết chương trình được xây dựng như một cuốn hồi ký bằng âm nhạc, tái hiện hành trình hơn bốn thập kỷ của Việt Hoàn qua các chủ đề: cội nguồn, trường đời, đam mê và tình yêu.

Sân khấu được thiết kế tối giản, với những khung tranh mang ý tưởng triển lãm sắp đặt, mỗi bức tranh gắn với một giai đoạn trong cuộc đời nghệ sĩ. Không gian sân khấu cũng được hình dung như một khu vườn và đồi gió hát, thể hiện tình yêu thiên nhiên và cuộc sống hiện tại của Việt Hoàn.

Với Việt Hoàn, “Lời những yêu thương” trước hết là đêm nhạc anh dành cho chính mình, để thỏa mãn những đam mê và thực hiện những mong muốn nghệ thuật còn ấp ủ. Bởi vậy, anh không đặt nặng doanh thu, cũng không muốn tạo áp lực cho bạn bè, đồng nghiệp...

Việt Hoàn sinh năm 1966 ở Thái Bình, trong gia đình có bố mẹ là nghệ sĩ cải lương. Anh từng công tác ở Đội Văn nghệ Công an TP.Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh: FBNV