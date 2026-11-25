Vào ngày 25/11, DSP Media thông báo rằng công ty vừa ký hợp đồng độc quyền với Youngji. Theo DSP Media, hai bên đã trở thành "người một nhà" một lần nữa dựa trên sự tin tưởng được xây dựng trong suốt thời gian dài. Công ty khẳng định sẽ dành mọi sự hỗ trợ để Youngji có thể tự do phát huy năng lực đa dạng của mình trên nhiều lĩnh vực.

Youngji bước chân vào ngành giải trí năm 2014, với tư cách là thành viên nhóm nhạc KARA, trực thuộc DSP Media, thông qua chương trình thực tế "Kara Project". Trong khoảng 10 năm gắn bó với DSP Media, cô đã ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 2017 và tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty vào tháng 8/2021. Trong suốt quãng thời gian đó, Youngji đã khẳng định sự linh hoạt của bản thân thông qua các hoạt động âm nhạc, diễn xuất và tham gia nhiều chương trình giải trí.

Vào tháng 9/2024, DSP Media thông báo, Youngji rời công ty sau khi hợp đồng độc quyền kết thúc. Hợp đồng mới này đánh dấu sự trở lại của cô sau khoảng hai năm.

Được biết đến là một nghệ sĩ đa năng với giọng hát nội lực, kỹ năng trình diễn ấn tượng, cùng lối trò chuyện hóm hỉnh và duyên dáng trong các chương trình giải trí, Youngji dự định sẽ tiếp tục kết nối với người hâm mộ thông qua nhiều hoạt động đa dạng.

Cùng với thông tin về hợp đồng, những bức ảnh hồ sơ mới của Youngji cũng đã được công bố. Trong một bộ ảnh, cô diện áo phông trắng kết hợp cùng quần denim, mang đến vẻ ngoài tươi mới, thanh lịch. Trong khi ở một bộ ảnh khác, cô khoe vẻ trưởng thành đầy cuốn hút với trang phục đen trễ vai. Những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý, đánh dấu khởi đầu cho một chương mới của cô tại chính nơi mà sự nghiệp của cô bắt đầu.

Hiện tại, DSP Media là công ty quản lý của các nghệ sĩ như OH MY GIRL, Ahn Ye Eun, KARD, YOUNG POSSE và Gavy NJ. Giờ đây, Youngji đã chính thức trở lại đội hình này.