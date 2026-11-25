Làng Định Công (nay thuộc phường Định Công) từ lâu đã nổi danh là cái nôi của nghề kim hoàn Việt Nam. Làng nghề nổi tiếng từ xưa và được nhắc đến trong câu: "Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, bạc Định Công, đồng Ngũ Xã".

Nghề đậu bạc đòi hỏi người thợ phải kiên trì và khéo tay. Để làm ra một sản phẩm đậu bạc hoàn chỉnh, người thợ phải qua một số bước như: Thiết kế mẫu (vẽ tay), nấu bạc (các thanh bạc cho vào nồi đốt lên), cán bạc, rút bạc thành sợi, dựng hình sản phẩm theo mẫu, đậu bạc, đánh bóng và làm sáng sản phẩm.

Để sợi chỉ bạc đạt độ dẻo dai và sắc trắng tinh khiết, nguyên liệu phải là bạc ta nguyên chất. Bạc được nấu chảy ở nhiệt độ cao, đúc thành thỏi rồi đưa qua trục cán thành những thanh nhỏ. Từ những thanh bạc, người thợ rút bạc qua hàng chục lỗ khuôn có kích thước nhỏ dần.

Công đoạn này lặp đi lặp lại cho đến khi thanh bạc biến thành những sợi chỉ mảnh mai như sợi tóc, đường kính chỉ khoảng 0,25 - 0,26mm.

Hai sợi chỉ bạc mảnh sau khi rút được se xoắn chặt vào nhau. Kỹ thuật se chỉ bạc độc đáo này vừa tạo độ cứng cáp cho kết cấu sản phẩm, vừa tạo nên hiệu ứng bắt sáng lấp lánh tựa như hàng ngàn hạt ngọc li ti kết nối.

Đậu bạc là công đoạn công phu nhất làm nên tên tuổi đậu bạc Định Công, người thợ dùng chiếc nhíp chuyên dụng uốn nắn từng đoạn chỉ bạc nhỏ thành hình cánh hoa, chiếc lá, rồng phượng hay danh thắng... rồi khéo léo "đậu" (ghép khít) vào lòng khung xương theo đúng bản vẽ.

Không giống như sản phẩm bạc công nghiệp có thể sản xuất hàng loạt, các sản phẩm đậu bạc chế tác thủ công hoàn toàn qua 7 công đoạn, một món trang sức nhỏ như nhẫn, hoa tai hay trâm cài áo cũng tiêu tốn của người thợ từ 2 đến 3 ngày làm việc liên tục. Mỗi sản phẩm ra đời đều mang dấu ấn độc bản, không thể sao chép bằng dây chuyền đúc khuôn công nghiệp.

Nghệ nhân Quách Văn Hiểu cẩn trọng uốn các sợi bạc có tiết diện lớn hơn để dựng khung xương bên ngoài. Bộ khung này đóng vai trò như "bộ cột trụ", quyết định dáng vẻ thanh thoát và độ bền vững của toàn bộ món đồ trang sức hay bức tranh nghệ thuật.

Để đào tạo được một người thợ đứng vững với nghề đậu bạc phải mất ít nhất 2 năm rèn giũa sự kiên nhẫn và đôi tay khéo léo. Nghề kim hoàn đậu bạc Định Công được UBND thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu "Nghề truyền thống Hà Nội" năm 2024.

Ngoài các dòng đậu bạc phổ biến như: Nhẫn, dây chuyền, hoa tai, vòng, trâm cài áo, trâm cài tóc…, nghệ nhân Quách Văn Hiểu đã phát triển thêm dòng sản phẩm lưu niệm là tranh đậu bạc, ở đó ông đã đưa những hình ảnh văn hóa gắn với biểu tượng của Hà Nội lên tranh như hình ảnh Khuê Văn Các, Tháp Rùa, Phố cổ…