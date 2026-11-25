Ca sĩ Nguyễn Tuấn Anh

Trước đó, ca sĩ Tuấn Hiệp từng bán hết 500 bản đĩa than trong một tháng. Anh cũng chính là người giới thiệu Tuấn Anh với hãng đĩa chuyên phục vụ giới chơi âm thanh. Khi phát hành Như cánh chim trời, hãng đĩa có thách Tuấn Anh xô đổ Tuấn Hiệp. Tuấn Anh cũng đùa lại: “Cho em một tuần”. “May mắn, ơn trời, tôi bán hết 500 bản sau 6 hôm.” - Tuấn Anh kể. “Lập kỷ lục mới cho hãng. Nhưng tôi hy vọng sắp tới anh Tuấn Hiệp ra sản phẩm mới sẽ lại xô đổ tôi. Âm nhạc cần sự ganh đua lành mạnh để cùng phát triển”.

Tuấn Hiệp trước đây cùng công tác cùng Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh kể thời còn cùng cơ quan thấy Tuấn Hiệp tối nào cũng diện đồ đẹp đi hát, trong khi phần lớn anh em còn vất vả về kinh tế.

Đĩa than “Như cánh chim trời” của Nguyễn Tuấn Anh được thu âm tại Mỹ và Việt Nam gồm những bài hát được yêu thích trong những thập kỷ trước như Khúc thuỵ du (Anh Bằng phổ thơ Du Tử Lê), Bài hát cho người kỹ nữ (Nhật Ngân – Duy Trung), Cho em quên tuổi ngọc (Lam Phương), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Nỗi đau muộn màng (Ngô Thuỵ Miên)… Nguyễn Tuấn Anh cũng lựa cả những bài hát ít được thể hiện thời gian gần đây như Rồi có một ngày (Hoàng Thi Thơ), Vết thương sỏi đá (Vĩnh Điện), Còn yêu em mãi (Nguyễn Trung Cang)...

Với Tuấn Anh, Tuấn Hiệp đúng nghĩa là một đàn anh không chỉ dẫn dắt vào dòng nhạc xưa mà còn giới thiệu những đối tác để Tuấn Anh định vị trong giới chơi âm thanh sau này. Khi đã có một vị trí nhất định, Tuấn Anh lại tiếp tục tư vấn cho nhiều đồng nghiệp ở Hà Nội để có những sản phẩm chạm tới người nghe.

Tuấn Anh chia sẻ: “Tôi rất thích tìm tòi các nghệ sĩ có giọng hát hay như Diệu Thúy, Bích Ngọc, Lê Phương Anh, Nhật Thảo... để động viên họ làm đĩa. Anh chị không tự tin về kinh tế mình sẵn sàng bán đĩa giúp. Bản thân tôi được giúp, nay mình giúp lại mọi người.”

Những cái tên kể trên sau đó cũng được giới chơi âm thanh đón nhận và liên tục ra sản phẩm, trong thời buổi mà tưởng như băng đĩa vật lý không còn được ai để ý. Theo Tuấn Anh, quay lại nền tảng âm thanh analog với đĩa than, băng cối… là một xu hướng của thế giới. Và cộng đồng những người chơi âm thanh analog ở Việt Nam không hề nhỏ. Bằng chứng là album Hương tình cũ của Tuấn Anh phát hành đầu năm 2020 trở thành một hiện tượng trong giới chơi audiophile, phải làm thêm Hương tình cũ 2. Ca sĩ cho biết, trong vòng 2 năm, cả 2 album này đã tiêu thụ hết 20 ngàn bản. Các album sau đó của Tuấn Anh cũng bán 3-5 ngàn bản/album. Cho đến nay Tuấn Anh đã ra cả thảy 6 album với các định dạng CD, băng cối...

Đông đảo người chơi âm thanh đến với buổi ra mắt đĩa than của Nguyễn Tuấn Anh tại Hà Nội.

Tuấn Anh được đào tạo bài bản từ năm 16 tuổi khi vào học trường Nghệ thuật Quân đội dưới sự chỉ bảo của thầy Gia Khánh- người từng du học Bulgary. Sau khi đã có nền tảng cổ điển chắc chắn, lên Cao đẳng, anh tiếp tục được thụ giáo NSND Doãn Tần. Tuấn Anh tiết lộ, thầy Tần cũng rất mê thần tượng của học trò. Đó là ca sĩ Elvis Phương. Từ sự đồng cảm đó, thầy luyện cho Tuấn Anh cách nhã chữ tiếng Việt tinh tế phù hợp với dòng nhạc xưa. Để hát nhạc tình cho mềm mại hơn nữa, Tuấn Anh có thời gian vào TPHCM nằm vùng để học hỏi nhạc sĩ Nguyễn Quang.

Với Tuấn Anh, một trong những khó khăn lớn phải vượt qua là hát làm sao để đừng bị so sánh bởi các ca sĩ tiền bối. “Mình phải ngồi tính toán lại. Nghe hết các ca sĩ từng hát bài hát đó. Bắt chước cũng là một cách học hỏi nhưng phải làm sao để không bị hòa tan thành phiên bản 2.” Không chỉ giới thiệu các ca sĩ đến với hãng đĩa, Tuấn Anh còn cùng hợp tác với họ trong quá trình sản xuất, thu âm. Anh cho biết qua đó cũng chắt lọc được nhiều kinh nghiệm cho bản thân trong phát âm, nhả chữ...

Việc Tuấn Anh đang từ nhạc đỏ chuyển sang nhạc tình cũng do một số biến cố xảy đến trong chuyện tình cảm, công việc. Chính trong giai đoạn chững lại đó anh tìm thấy sự đồng cảm ở những giai điệu nhạc tình. “Trên chặng đường làm nghệ thuật có những cái mình thiệt thòi, mình buồn. Album đầu tiên tôi làm không phải để kinh doanh mà để thỏa đam mê. Ban đầu tôi không tự tin phát hành, chỉ để nghe một mình sau bạn bè động viên tôi mới đưa ra.” - Tuấn Anh kể. Anh cho rằng mình gặp may khi trước đó Lệ Quyên và Tuấn Hiệp đã ra những sản phẩm trong dòng nhạc này tạo nên nhu cầu trong người nghe. Đúng lúc đó Tuấn Anh xuất hiện nên “vô tình lại được khán giả thương”.

Tuấn Anh cho biết bản thân đang có cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc với người vợ xinh đẹp, cùng nghề và đặc biệt rất “chiều” chồng. Bản thân Tuấn Anh là người nhạy cảm, sống thiên về cảm xúc. Đôi khi vui quá hát nhạc tình không ra chất. Những lúc như thế, anh lại lấy cảm xúc từ... những bức thư tình của người yêu cũ. Vợ anh hiểu ý đến mức khi chuẩn bị hành lý cho chồng đi công tác không quên kèm theo hộp thư tình của chồng. Tất nhiên Tuấn Anh chỉ dùng những kỷ niệm xưa để lấy tâm lý khi hát. “Sau khi hóa thân vào nội tâm vẫn phải tỉnh táo để bước ra sống với thực tại, với gia đình. Tôi may mắn có người vợ rất thông cảm với chồng” - Tuấn Anh nói.

Nói về cám dỗ trong nghề nghiệp, Tuấn Anh kể: “Có người sẵn sàng tài trợ cho tôi làm đĩa nhưng yêu cầu phải hát bài của họ. Mình không thể sắp người ta vào dòng nhạc của mình được. Như vậy mình không tôn trọng tiền nhân và cũng làm hỏng người ta. Mình giữ nguyên tắc thì mình thiệt thòi”. Tuấn Anh cho biết đa phần sản phẩm anh đều tự trang trải chi phí và: “May mắn đợt này gặp ê-kip đúng sở thích, đúng gu nên mình được bay nhảy như cánh chim trời”.