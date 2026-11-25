Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 diễn ra tối 25/11 tại KBS Hall, Seoul, Hàn Quốc. Han Ji Min và Lee Je Hoon đảm nhận vai trò MC chính. Cặp diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách thanh lịch, sang trọng. Lee Je Hoon diện bộ tuxedo đen cổ điển, kết hợp sơ mi trắng và nơ đen. Trong khi đó, Han Ji Min thách thức cái lạnh 4-6 độ C bằng đầm dạ hội cúp ngực, phần thân ôm sát và chân váy xòe rộng màu xanh đen, phối cùng vòng cổ kim cương tinh tế.

Jeon Mi Do cũng chọn đầm hở vai khi đến sự kiện. Chiếc váy ren trắng phom ống, với điểm nhấn là chiếc nơ khổng lồ ở sau eo, giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai và làn da trắng mịn của ngôi sao Hospital Playlist. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, khó có thể tưởng tượng nữ diễn viên đã 44 tuổi.

Cũng chọn váy quây, Jung Ho Yeon rực rỡ với sắc đỏ. Mỹ nhân Squid Game còn gây chú ý với bộ trang sức kim cương cao cấp.

Jang Da Ah gây thất vọng vì trang phục nuốt dáng và khiến cô trông trưởng thành hơn tuổi 25.

Nam diễn viên Park Ji Hoon gây thiện cảm với ngoại hình "búng ra sữa". Ngôi sao The King's Warden nhận đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhờ màn hóa thân thành vua Danjong trong tác phẩm điện ảnh đạt hơn 16,9 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc.

Tài tử Koo Kyo Hwan gây chú ý trên thảm đỏ Rồng Xanh lần thứ 47 với phong cách thời trang phóng khoáng, có phần bất cần. Nam diễn viên mang đến hình ảnh khác biệt so với vẻ lịch lãm thường thấy của các quý ông trong những bộ tuxedo chỉn chu. Anh là một trong những gương mặt nổi bật của mùa giải năm nay, nhận hai đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Tài tử Lee Min Ho lựa chọn phong cách tối giản, không sử dụng nơ hay cà vạt, tạo vẻ phóng khoáng nhưng vẫn toát lên khí chất quý ông. Năm nay, anh nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim The Assassin(s).

Nữ diễn viên Kim Si A xuất hiện với phong cách công chúa. Người đẹp sinh năm 2008 lựa chọn đầm quây màu hồng pastel với phần thân ôm gọn, chân váy bồng bềnh nhiều lớp, tạo vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính.

Khác với nhiều mỹ nhân lựa chọn những thiết kế cúp ngực, trễ vai gợi cảm, Gong Min Jeung xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách kín đáo, thanh lịch hơn. Nữ diễn viên Điệu cha-cha-cha làng biển diện đầm trắng không tay, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, trang nhã.

Seo Su Min lựa chọn thiết kế đầm trắng hai dây bất đối xứng, phần cổ cách điệu dạng yếm, khéo léo khoe bờ vai trần. Trang phục mang đến vẻ ngoài thanh thoát, hiện đại nhưng không kém phần quyến rũ.

"Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon lộ dấu vết tuổi tác trên mặt nhưng vẫn ghi điểm bởi vẻ rạng rỡ và phong cách thanh lịch.

Tài tử Yoo Hae Jin bảnh bao với lễ phục. Năm nay, anh nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ màn hóa thân thành trưởng làng Eom Heung Do trong The King's Warden. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Yoo Hae Jin cạnh tranh ở hạng mục nam chính tại Rồng Xanh.

Shin Min Ah nổi bật trong sắc đỏ. Cô là một trong năm ứng viên tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, nhờ vai diễn trong bộ phim The Eyes.

Hai nam diễn viên Jo In Sung và Eum Moon Suk thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ. Cả hai tỏ ra thân thiết, thoải mái tương tác trước ống kính và cùng tạo hình trái tim trong phần chụp ảnh.

Cho Yeo Jeong xuất hiện trên thảm đỏ với vẻ ngoài thanh lịch, quyến rũ. Năm nay, cô nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Possible Love. Bộ phim cũng ghi dấu ấn khi có cả bốn diễn viên chính góp mặt trong các hạng mục đề cử diễn xuất của mùa giải.

Nữ diễn viên Moon Ga Young thu hút ánh nhìn với chiếc đầm quây màu đen, tôn bờ vai trần và vóc dáng thanh mảnh. Cô kết hợp kiểu tóc ép thẳng, rẽ ngôi giữa, tạo vẻ ngoài tối giản, sắc sảo và quyến rũ. Năm nay, Moon Ga Young nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Once We Were Us.