Sản phẩm đánh dấu cột mốc bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp sau thời gian dài ấp ủ. Thiếu nàng mang đến màu sắc tươi vui, bắt tai với cách thể hiện tình yêu trẻ trung, tích cực; mở ra một diện mạo mới mẻ và giàu năng lượng của SWAN.

Khác với những bản tình ca chia xa thường mang màu sắc buồn bã hay sầu bi, Thiếu nàng ghi điểm ngay từ những giai điệu đầu tiên nhờ tiết tấu bắt tai, dễ thương và nhiều năng lượng.

Bài hát là lời tự sự đáng yêu của một chàng trai khi phải yêu xa. Thay vì chìm đắm trong nỗi buồn hay sự thất vọng, cảm giác nhớ nhung bồn chồn khiến anh tự vẽ nên một thế giới tưởng tượng sinh động nơi luôn “có nàng” hiện hữu bên cạnh. Cách thể hiện tình yêu vừa hồn nhiên vừa chân thành giúp ca khúc mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu cho người nghe.

Về mặt hình ảnh, toàn bộ bối cảnh MV được gói gọn trong một căn phòng studio làm nhạc, không gian gắn liền với cá tính và đời sống thường nhật của chính SWAN ngoài đời thực.

Giữa những thiết bị âm thanh quen thuộc, từng khung hình khắc họa trọn vẹn thế giới nội tâm rối bời của chàng trai đang yêu, nơi ranh giới giữa thực tại và những mộng mơ ngọt ngào về người thương được kết nối đầy màu sắc.

Ở góc độ chuyên môn, Thiếu nàng tiếp tục khai thác hiệu quả chất giọng ngọt ngào vốn là thế mạnh nổi bật của SWAN ở mảng vocal. Nếu như ở sản phẩm pre-debut gần nhất là MV “có lẽ”, khán giả từng ấn tượng với một SWAN sở hữu chất giọng ngọt ngào, trầm ấm và sâu lắng, thì đến với Thiếu nàng, nam nghệ sĩ đã mang đến một cuộc chuyển mình rõ nét trong âm nhạc.

Đặt cạnh những màn trình diễn trước đây của SWAN, sản phẩm debut lần này mở ra một hình ảnh tươi sáng, rạng rỡ và giàu sức sống hơn hẳn.

Sự thay đổi này cho thấy SWAN không đóng khung bản thân vào một sắc thái cảm xúc cố định mà chủ động biến hóa để màu giọng ngọt ngào của anh hòa quyện tự nhiên vào tinh thần vui tươi, trẻ trung của bản phối.

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, SWAN bày tỏ: “Với sản phẩm debut lần này, SWAN muốn mang đến một hình ảnh gần gũi, tươi sáng và đúng với con người thật của mình nhất - một chàng trai có thể hơi vụng về khi yêu xa nhưng luôn nhìn mọi thứ bằng năng lượng tích cực và thể hiện tình yêu theo cách vui tươi nhất”.