Ngày 22/11 vừa qua tại TP.HCM, một hoạt động thể thao thú vị mang đến không khí thể thao sôi động với hàng loạt hoạt động tập luyện, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng.

Tâm điểm của hoạt động là màn trải nghiệm SUP Pilates đầy mới lạ với sự tham gia của đông đảo người đẹp. Thay vì thực hiện các động tác Pilates trên thảm hoặc những thiết bị chuyên dụng trong phòng tập, người tham gia được thử sức ngay trên những chiếc ván SUP nổi giữa hồ bơi.

Trong những bộ trang phục thể thao đầy màu sắc, dàn người đẹp khoe vóc dáng săn chắc, thực hiện các động tác uyển chuyển, tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng dưới ánh nắng.

Không chỉ đòi hỏi sự dẻo dai, hình thức tập luyện này còn là thử thách đáng kể đối với khả năng giữ thăng bằng. Những chuyển động của mặt nước khiến người tập phải liên tục điều chỉnh tư thế, kiểm soát cơ thể và duy trì sự tập trung để hoàn thành các động tác.

Sự kết hợp giữa không gian hồ bơi, âm nhạc và những bài tập độc đáo giúp buổi tập trở nên sinh động, mang đến cảm giác thư giãn thay vì bó buộc trong không gian phòng gym truyền thống.

Hoạt động có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như Miss Cosmo Yolina, ca sĩ Pha Lê, người đẹp Đỗ Tường Linh, Nguyễn Hồng Vân, Thái Thùy Linh, hot girl Nhee Phan, Nam vương Đạt Kyo, Nam vương Hoàng Nghĩa hay TikToker Người Nhện Neyun.

Có mặt tại sự kiện, người đẹp thể thao Phương Liên không giấu được sự hào hứng khi lần đầu tiên được trải nghiệm tập Pilates trên mặt nước: “Event lần này khá thú vị với em vì đây là lần đầu tiên em thử bộ môn Pilates dưới hồ bơi. Cùng với đó, em được tham gia các hoạt động khác như chèo thuyền, trải nghiệm khám tóc và làm workshop. Tất cả đều rất thú vị”, Phương Liên chia sẻ.

Là người yêu thích vận động, Phương Liên hiện duy trì lịch chơi pickleball đều đặn 3 buổi mỗi tuần. Bên cạnh đó, người đẹp còn kết hợp tập gym nhằm duy trì cơ bắp và nâng cao thể lực. Phương Liên tiết lộ cô dự kiến tham gia một số giải đấu pickleball lớn vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm nay.

Ngoài SUP Pilates, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn như Pilates trên thảm, chạy bộ cộng đồng và Hybrid Training (hình thức tập luyện kết hợp nhiều bài tập thể lực). Người tham gia cũng được trải nghiệm các phương pháp giãn cơ, phục hồi sau vận động.

Theo chị Cathy Trân Nguyễn, việc xây dựng cộng đồng yêu thích tập luyện và chăm sóc sức khỏe đang trở thành xu hướng được nhiều người quan tâm tại Việt Nam. Trong đó, SUP Pilates là một trải nghiệm mà đơn vị này muốn tiên phong phát triển.

“Với trải nghiệm SUP Pilates, The Clubhaus tự tin là đơn vị đầu tiên phát triển bộ môn này tại Việt Nam. Từ 5-6 ván SUP cho một buổi tập ban đầu, đến nay con số đã tăng lên gần 40 ván SUP cho một buổi tập tại DAY TRIP”, chị Cathy Trân Nguyễn cho biết.

Chuỗi sự kiện này hướng đến việc xây dựng một cộng đồng thể thao năng động, nơi người tham gia không chỉ rèn luyện thể chất, cải thiện vóc dáng mà còn có cơ hội giao lưu, kết bạn và khám phá những hình thức vận động mới.

Với thông điệp “Movement Becomes Fun” (Vận động khỏe - đẹp - vui), SUP Pilates được kỳ vọng trở thành một lựa chọn thú vị cho những người yêu thể thao, đặc biệt là các chị em đam mê tập luyện và theo đuổi phong cách sống năng động.

Pilates là phương pháp tập luyện thể chất được phát triển bởi Joseph Pilates vào đầu thế kỷ XX, kết hợp giữa kiểm soát hơi thở, sự tập trung và các động tác vận động có kiểm soát. Bộ môn này chú trọng tăng cường sức mạnh nhóm cơ trung tâm, cải thiện độ dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và điều chỉnh tư thế. Không đòi hỏi những động tác quá mạnh mẽ nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và vóc dáng, Pilates ngày càng trở thành xu hướng tập luyện được ưa chuộng, đặc biệt trong cộng đồng phái đẹp.