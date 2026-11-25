Bà mẹ một con làm nên lịch sử tại Miss Universe 2026

Sáng 25/11 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Universe 2026 (Hoa hậu Hoàn vũ) diễn ra tại nhà thi đấu José Miguel Agrelot ở thành phố San Juan, Puerto Rico, với sự tham gia của 116 người đẹp.

Trải qua các phần thi đồng diễn, trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử, ban giám khảo lần lượt lựa chọn Top 30, Top 12 và Top 5 trước khi công bố kết quả chung cuộc.

Hoa hậu Puerto Rico đăng quang Miss Universe 2026. Ảnh: Miss Universe.

Jennifer Barreto, đại diện nước chủ nhà Puerto Rico, xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Khoảnh khắc tên mình được xướng lên, người đẹp không giấu được sự xúc động trước sự cổ vũ của khán giả quê nhà.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fátima Bosch (Mexico) đã trao vương miện cho người kế nhiệm. Chiếc vương miện mới được chế tác từ vàng trắng, đính 3.150 viên kim cương.

Chiến thắng của Jennifer Barreto đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi cô trở thành người phụ nữ đầu tiên đã kết hôn và có con đăng quang trong lịch sử Miss Universe.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Cộng hòa Dominica. Các vị trí Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt được trao cho người đẹp Venezuela, Philippines và New Zealand.

Đây cũng là chiếc vương miện Miss Universe thứ 6 của Puerto Rico, chấm dứt 20 năm chờ đợi kể từ chiến thắng của Zuleyka Rivera vào năm 2006.

Ảnh: MU

Nhan sắc và học vấn ấn tượng của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Jennifer Barreto năm nay 27 tuổi, sở hữu chiều cao khoảng 1,8m cùng gương mặt sắc sảo và vóc dáng khỏe khoắn đậm chất Latin. Ngay từ những vòng thi trước chung kết, đại diện Puerto Rico đã được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật.

Không chỉ gây ấn tượng về sắc vóc, tân Hoa hậu Hoàn vũ còn sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý học nghiên cứu và có hai bằng thạc sĩ về Tâm lý học và Công tác xã hội lâm sàng.

Người đẹp hiện làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội và phòng ngừa rủi ro thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Sắc vóc của tân hoa hậu. Ảnh: Miss Universe.

Tại phần thi ứng xử cuối cùng, Jennifer Barreto nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng cảm, khả năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của cộng đồng đối với những người giữ vai trò lãnh đạo.

Đáng chú ý, Miss Universe 2026 là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên mà Jennifer Barreto tham gia. Trước khi chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico, cô chưa từng thử sức tại các cuộc thi nhan sắc.

Về đời tư, Jennifer Barreto đã lập gia đình và có một con gái 7 tuổi. Việc chinh phục danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ sau khi trở thành mẹ cũng là điểm đặc biệt trong hành trình của người đẹp sinh năm 1998.

Miss Universe 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 75 của cuộc thi sắc đẹp quốc tế này. Mùa giải năm nay không có sự tham gia của đại diện 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào do những vấn đề liên quan đến bản quyền cuộc thi.

Jennifer Barreto tự tin khoe sắc vóc trong phần thi trình diễn áo tắm của Top 30 Miss Universe 2026 - Nguồn video: Instagram @noticentrowapa.