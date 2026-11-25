Sau hơn 6 năm gắn bó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn thường xuyên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, nam người mẫu còn trở thành “bạn diễn” quen thuộc của nữ ca sĩ trong những video TikTok vui nhộn. Đây cũng là một trong những điều thú vị mà mối quan hệ với bạn trai kém 12 tuổi mang đến cho Lệ Quyên.

Lâm Bảo Châu trở thành “bạn diễn” TikTok ăn ý của Lệ Quyên.

Trên mạng xã hội, Lệ Quyên nhiều lần chia sẻ những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bên Lâm Bảo Châu. Cả hai cùng nhau bắt trend, tương tác theo nhạc hoặc thực hiện những video ngắn với biểu cảm hài hước. Đáng chú ý, nam người mẫu khá nhiệt tình phối hợp với bạn gái, không ngại thể hiện sự nhí nhảnh trước ống kính.

Lệ Quyên thoải mái thể hiện nét trẻ trung, tinh nghịch khi ở cạnh bạn trai.

Những màn kết hợp này mang đến hình ảnh khác biệt của Lệ Quyên so với vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ thường thấy trên sân khấu. Khi ở cạnh Lâm Bảo Châu, nữ ca sĩ thoải mái thể hiện nét tinh nghịch, trẻ trung và đôi khi còn có những biểu cảm đáng yêu. Dù chỉ là những video ngắn, loạt khoảnh khắc này vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu từng gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm bởi khoảng cách tuổi tác 12 năm. Trong khi nữ ca sĩ đã có vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt, Lâm Bảo Châu hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và giải trí. Sự khác biệt về độ tuổi cũng như hành trình sự nghiệp khiến chuyện tình của cả hai từng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Sau hơn 6 năm bên nhau, cả hai vẫn duy trì sự ngọt ngào và gắn bó.

Tuy nhiên, sau hơn 6 năm bên nhau, cặp đôi vẫn duy trì sự gắn bó và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chung. Thay vì liên tục thể hiện tình cảm bằng những lời lẽ ngọt ngào, cả hai mang đến cảm giác gần gũi thông qua những hoạt động đời thường. Từ các chuyến đi, những lần xuất hiện cùng nhau đến việc quay video TikTok, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên dường như tìm được cách tận hưởng khoảng thời gian bên đối phương.

Đối với một nghệ sĩ có lịch trình bận rộn như Lệ Quyên, việc có người đồng hành sẵn sàng chia sẻ những sở thích nhỏ bé cũng mang đến nhiều niềm vui. Một video bắt trend có thể không phải điều gì quá lớn lao, nhưng lại là cách để cả hai lưu giữ những kỷ niệm đáng yêu.