Tối 25/11, Chung kết Miss International 2026 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, với sự tham gia của 73 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Lê Phương Khánh Như lần lượt được gọi tên vào Top 20, Top 10 và Top 5 chung cuộc. Kết quả cuối cùng, cô giành danh hiệu Á hậu 4.

Trong phần thi ứng xử dành cho Top 5, các thí sinh cùng nhận được câu hỏi: "Nếu chỉ được lựa chọn một trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), bạn nghĩ mình có thể thực hiện được điều gì trên cương vị Miss International?"

Trả lời bằng tiếng Anh, Khánh Như lựa chọn Mục tiêu số 4 - Giáo dục có chất lượng (Quality Education). Người đẹp chia sẻ rằng cô lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khiêm tốn, nhưng bố mẹ chưa bao giờ để cô thiếu thốn cơ hội học tập. Chính trải nghiệm này đã thôi thúc cô khởi xướng dự án cộng đồng Digital Wings (Đôi cánh số), với mục tiêu mang máy tính đến với trẻ em ở những khu vực vùng sâu, vùng xa.

Khánh Như bày tỏ hy vọng những chiếc máy tính sẽ giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, mở ra những cánh cửa mới và mở rộng tầm nhìn trong thời đại số. Cô cũng khẳng định nếu được lựa chọn trở thành Miss International 2026, mình sẽ tiếp tục hành trình đã bắt đầu, đồng thời hướng đến việc đóng góp cho cả 17 Mục tiêu Phát triển bền vững.

Câu trả lời của đại diện Việt Nam có sự kết nối trực tiếp giữa câu chuyện cá nhân, dự án cộng đồng và định hướng hoạt động nếu giành được danh hiệu quốc tế. Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong hành trình của Khánh Như tại cuộc thi năm nay.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên ngành Du lịch tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1m69 và có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực MC song ngữ.

Trước khi đến với Miss International 2026, Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Cô cũng được biết đến qua các thành tích như Quán quân Én Vàng UEF 2024 và Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC MicZ 2023.

Với danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026, Lê Phương Khánh Như tiếp tục nối dài thành tích của nhan sắc Việt tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế. Trước đó, Việt Nam từng có Thúy Vân giành Á hậu 3 năm 2015 và Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Miss International 2024.