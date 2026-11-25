Những thước phim mới của Avengers: Doomsday hé lộ hình ảnh các siêu anh hùng đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn khác, với sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc trong "vũ trụ điện ảnh Marvel". Đáng chú ý, Robert Downey Jr. xuất hiện ở vị trí trung tâm trong vai Victor von Doom. Đây là một sự thay đổi lớn so với vai diễn Tony Stark trước đây của anh.

Đoạn trailer đã tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là với sự trở lại của các nhân vật từ đội hình Avengers nguyên bản cùng các nhân vật X-Men từ kỷ nguyên Fox.

Nối tiếp phân cảnh bổ sung từ phiên bản tái chiếu Avengers: Endgame encore, đoạn giới thiệu mở ra cuộc sống bình yên của Steve Rogers (Chris Evans) và Peggy Carter bên cậu con trai tuổi thiếu niên.

Tuy nhiên, sự yên ả nhanh chóng khép lại khi nhóm Fantastic Four du hành thời gian để đưa Steve trở về dòng thời gian chính, dẫn dắt biệt đội Avengers đối đầu hiểm họa mới mang tên Dr. Doom. Khoảnh khắc này cũng vô tình khiến con trai của Steve nhận ra thân phận thực sự của cha mình chính là Captain America.

Cao trào của trailer đẩy lên đỉnh điểm với đại chiến quy mô lớn giữa binh đoàn Sentinel của Dr. Doom và liên minh siêu anh hùng. Từ vũ trụ X-Men của hãng Fox, Cyclops (James Marsden) gây phấn khích với câu thoại kinh điển: "Tập hợp lại, các X-men của ta!", mở đường cho Nightcrawler dịch chuyển Gambit, Mystique và Beast tham chiến bên cạnh Thor, Shang-Chi, Mister Fantastic và Yelena Belova.

Tác phẩm quy tụ dàn sao đồ sộ bậc nhất lịch sử MCU, từ các gương mặt quen thuộc như Chris Hemsworth, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Sebastian Stan đến dàn diễn viên Fantastic Four: First steps (Pedro Pascal, Vanessa Kirby), nhóm Thunderbolts (Florence Pugh, David Harbour) và dàn dị nhân kỳ cựu như Patrick Stewart, Ian McKellen.