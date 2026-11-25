Tờ Daily Mail của Anh đã đưa tin về kết quả một cuộc khảo sát do các nhà nghiên cứu tại ĐH Emory ở Atlanta, Mỹ thực hiện, với sự tham gia của hơn 3.000 cá nhân từng kết hôn.

Theo nghiên cứu, khoảng cách tuổi tác giữa vợ chồng càng nhỏ thì khả năng ly hôn càng thấp. So với các cặp đôi cùng tuổi, các cặp đôi có khoảng cách 5 tuổi có khả năng ly hôn cao hơn 18%. Báo cáo chỉ ra rằng, con số này tăng lên 39% đối với khoảng cách 10 năm và lên tới 95% đối với khoảng cách 20 năm. Ngược lại, các cặp đôi có năm sinh cách nhau không quá một năm có nguy cơ ly hôn thấp hơn.

Trong phần giới thiệu kết quả nghiên cứu, tờ Daily Mail cũng hé lộ về lịch sử hẹn hò của Leonardo DiCaprio. DiCaprio, năm nay 52 tuổi, đang hẹn hò với người mẫu Ý Vittoria Ceretti (28 tuổi), người kém anh 24 tuổi.

Xác suất ly hôn có tỷ lệ thuận với sự chênh lệch tuổi tác không?

Kể từ khi ra mắt, DiCaprio đã được đồn đoán có quan hệ với hơn 20 phụ nữ, hầu hết đều là người mẫu cao ráo, tóc vàng, mắt xanh ở độ tuổi 20. Những người mẫu hàng đầu như Gisele Bündchen, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Nina Agdal và Camila Morrone... đều thuộc nhóm này.

Đặc biệt, DiCaprio nổi tiếng với cái gọi là "Định luật DiCaprio", cho rằng các mối quan hệ sẽ kết thúc khi một người bước sang tuổi 25. Biệt danh này xuất hiện vì thời điểm anh chia tay với các đối tác trước đây trùng với độ tuổi của họ khoảng 25.

Tuy nhiên, các chuyên gia giải thích rằng, chênh lệch tuổi tác không phải là tiêu chí tuyệt đối để xác định sự thành công của việc hẹn hò và hôn nhân. Họ chỉ ra rằng, các yếu tố như cùng ở giai đoạn cuộc sống, chia sẻ giá trị và kế hoạch tương lai là những yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ lâu dài.