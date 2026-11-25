Theo kết quả kiểm duyệt âm nhạc do KBS công bố vào ngày 25/11, ca khúc GiiiRIP đã bị đánh giá là không phù hợp để phát sóng do phần lời chứa các từ ngữ thô tục, tiếng lóng và những cách diễn đạt khiếm nhã. Trừ khi phần lời được chỉnh sửa hoặc loại bỏ và ca khúc vượt qua một đợt kiểm duyệt mới, GiiiRIP sẽ không được phép phát sóng trên đài KBS.

GiiiRIP là một đĩa đơn kỹ thuật số được BIGBANG phát hành bất ngờ vào ngày 20/11 nhằm kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của nhóm, chỉ khoảng ba tháng sau khi phát hành ca khúc BIIIG vào tháng Tám. Với nền tảng là âm thanh điện tử, bản nhạc hip hop này thể hiện sự tự tin và tham vọng của BIGBANG, nhóm nhạc đã xây dựng nên một thế giới âm nhạc độc đáo trong suốt 20 năm qua.

Theo tài liệu kiểm duyệt từ KBS, G-Dragon và nhà sản xuất Teddy nằm trong số những người sáng tác GiiiRIP, cùng với các nhà sản xuất người Mỹ là Pharrell Williams và Chad Hugo. G-Dragon, Teddy và Taeyang là những người tham gia viết lời cho ca khúc. Trong khi đó, hai ca khúc mới của CL với phần lời do Teddy đồng sáng tác đã vượt qua vòng kiểm duyệt mà không gặp vấn đề gì. Trong đợt kiểm duyệt này, 180 trên tổng số 195 ca khúc được đánh giá là phù hợp, 8 ca khúc bị đánh giá là không phù hợp, và 7 ca khúc mang nội dung tôn giáo đã được loại ra khỏi quy trình đánh giá.

Đây không phải là lần đầu tiên một ca khúc của thành viên nhóm BIGBANG nằm trong danh sách không phù hợp của KBS. Vào tháng 12/2024, ca khúc HOME SWEET HOME của G-Dragon (hợp tác cùng Taeyang và Daesung) đã bị đánh giá là không phù hợp do đề cập đến một thương hiệu cụ thể. Trước đó, vào tháng Tư, 7 trong số 11 ca khúc thuộc album phòng thu đầu tay của cựu thành viên T.O.P cũng bị đánh giá là không phù hợp. Phía T.O.P khi đó cho biết, họ không có kế hoạch yêu cầu kiểm duyệt lại.

BIGBANG đã lần đầu tiên trình diễn GiiiRIP tại lễ trao giải 2026 MAMA AWARDS diễn ra tại Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản), vào ngày 21/11. Video trình diễn cho ca khúc này được công bố vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) hôm nay. BIGBANG hiện cũng đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới với 41 buổi biểu diễn tại 20 thành phố trên khắp thế giới, nhằm kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt nhóm.