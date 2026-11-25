Lấy bối cảnh năm 1997, Green Light xoay quanh Kang Tae Yang (Choi Hyun Wook), một 'ngôi sao' ném bóng (pitcher) thời trung học, người quyết định theo học ngành luật để theo đuổi mối tình đầu của mình, Song Ji Woo (Jung Chaeyeon), một cô gái đang che giấu một bí mật. Dù gặp nhiều khó khăn với cuộc sống sinh viên, thậm chí còn không đọc nổi các chữ Hán trong giáo trình, anh vẫn kiên định theo đuổi Song Ji Woo.

Thông qua bóng chày, họ khám phá về luật pháp, và thông qua luật pháp, họ dần thấu hiểu về tình yêu. Trong bóng chày, “đèn xanh” (green light) là thuật ngữ chỉ việc cầu thủ chạy căn cứ được phép tự quyết định thời điểm thực hiện cú cướp căn cứ (steal) mà không cần chờ tín hiệu từ huấn luyện viên. Trong tình yêu, nó lại là tín hiệu cho thấy đối phương đang dành sự quan tâm cho mình. Câu chuyện theo chân những người trẻ, dù còn thiếu kinh nghiệm, vẫn can đảm tiến về phía trước, với hy vọng trao cho nhau “tín hiệu đèn xanh”. Hành trình của họ sẽ khơi dậy những ký ức về mối tình đầu, đồng thời mang đến cảm giác rung động đầy tươi mới của một mối tình chớm nở.

Choi Hyun Wook chia sẻ: “Tôi rất hào hứng và mong chờ được thử sức với một dự án mới cùng một nhân vật mới. Tôi đặc biệt phấn khích vì tin rằng, dự án này sẽ giúp mình thể hiện một khía cạnh khác biệt của bản thân. Tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng với tất cả niềm vui và hy vọng sẽ mang đến một màn trình diễn tuyệt vời”. Đáng chú ý, Choi Hyun Wook vốn có kinh nghiệm thực tế với bóng chày, khi từng chơi môn thể thao này cho đến tận năm thứ nhất trung học.

Jung Chaeyeon vào vai Song Ji Woo, sinh viên năm thứ hai ngành luật tại ĐH Hankuk, người được mệnh danh là “mối tình đầu của mọi người”. Cô là một cô gái thông minh, tự tin, có ý chí mạnh mẽ và chưa bao giờ ngần ngại đứng lên bảo vệ những điều mà cô tin là đúng đắn. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài vui tươi, cô ấy lại che giấu một nỗi lo âu không để ai hay biết. Với niềm tin rằng, luật pháp là cách duy nhất để bảo vệ bản thân và những người mình yêu thương, Song Ji Woo đã quyết định theo học trường luật. Tại đây, cô gặp lại mối tình đầu của mình, Kang Tae Yang, buộc cô phải đối diện với những cảm xúc mà bản thân đã chôn giấu từ lâu.

Jung Chaeyeon chia sẻ: “Tôi thực sự hạnh phúc khi được gặp lại khán giả thông qua một tác phẩm tươi sáng và ấm áp như thế này. Tôi cũng rất mong đợi bộ phim, bởi tôi tin rằng nó sẽ mang lại sự chữa lành cho chính bản thân mình. Tôi luôn ấp ủ mong muốn được tham gia một dự án lấy bối cảnh thập niên 1990, và càng vui mừng hơn khi tìm thấy một bộ phim về tuổi trưởng thành, chứa đựng sự lãng mạn cùng những rung động đặc trưng của thời kỳ đó. Tôi sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình quay phim, rất mong nhận được sự quan tâm và yêu mến từ mọi người”.