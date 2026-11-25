Hoa hậu Khánh Vân khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và hạnh phúc khi chính thức thông báo tin vui có em bé đầu lòng bên ông xã Nguyễn Long. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nàng hậu cùng chồng rạng rỡ đứng cạnh nhau, trên tay là tấm hình siêu âm của thiên thần nhỏ. Cả hai nở nụ cười hạnh phúc, cùng hướng đến ống kính với niềm vui khi lên chức bố mẹ.

Hoa hậu Khánh Vân cùng ông xã Nguyễn Long hạnh phúc thông báo tin vui có con đầu lòng.

Đính kèm hình ảnh, Khánh Vân viết dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Chào con, em bé đáng yêu nhà ta". Chỉ với vài dòng chia sẻ, nàng hậu đã chính thức xác nhận niềm vui sắp đón thêm thành viên mới trong gia đình. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi hành trình tình yêu và cuộc sống hôn nhân của cô trong thời gian qua.

Trước đó không lâu, Hoa hậu Khánh Vân từng vướng nghi vấn mang thai khi xuất hiện trước công chúng với một số dấu hiệu khiến cư dân mạng đặt câu hỏi. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, nàng hậu chưa trực tiếp lên tiếng xác nhận. Đến hiện tại, bài đăng mới nhất cùng hình ảnh siêu âm đã trở thành lời thông báo rõ ràng nhất về tin vui của gia đình cô.

Sau kết hôn, Hoa hậu Khánh Vân được chồng yêu chiều hết mực.

Chuyện tình cảm giữa Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long từng nhận về không ít ý kiến trái chiều khi cả hai công khai mối quan hệ. Đặc biệt, khoảng cách tuổi tác hơn 17 tuổi khiến cặp đôi trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Dẫu vậy, sau khi về chung một nhà, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, phần nào cho thấy sự gắn bó trong cuộc sống hôn nhân.

Đáng chú ý, Nguyễn Long nhiều lần khiến khán giả chú ý bởi hình ảnh người chồng chu đáo, thường xuyên vào bếp nấu ăn và chăm sóc vợ. Những hành động giản dị này nhận được nhiều thiện cảm, bởi đôi khi hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao mà được vun đắp từ chính sự quan tâm mỗi ngày.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Hoa hậu Khánh Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bên dưới bài đăng thông báo tin vui, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ, gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Khánh Vân. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo rạng rỡ của nàng hậu, đồng thời mong cô có một thai kỳ khỏe mạnh, bình an. Không ít khán giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm viên mãn của cặp đôi.

Sau những bàn luận từng xuất hiện xoay quanh chuyện tình cảm, Khánh Vân và Nguyễn Long hiện tiếp tục đón nhận một cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống. Tin vui có con đầu lòng được xem là món quà đặc biệt, đánh dấu hành trình mới của gia đình nàng hậu.