Lee Kwang Soo bị 'bắt quả tang'

Lee Kwang Soo khiến người hâm mộ bật cười khi vẫn tranh thủ trò chuyện với fan qua nền tảng Bubble ngay trong buổi concert của người bạn thân D.O. (Do Kyung Soo). Nam diễn viên thậm chí còn bị nhân viên của D.O. phát hiện đang sử dụng ứng dụng để lại loạt tình huống hài hước.

Cụ thể, mới đây, hình ảnh Lee Kwang Soo liên tục kiểm tra điện thoại khi đang xem concert của D.O. lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội. Hóa ra, nam diễn viên đang sử dụng Bubble để cập nhật không khí sôi động tại sân khấu cho người hâm mộ theo dõi.

Lee Kwang Soo tranh thủ trò chuyện với fan qua nền tảng Bubble ngay trong buổi concert của người bạn thân D.O..

D.O. tổ chức concert thuộc tour diễn tại Seoul từ ngày 2 đến 4/10 tại Hall 5, Trung tâm Triển lãm Quốc tế KINTEX 1, thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Lee Kwang Soo - người vốn nổi tiếng thân thiết với D.O. đã đến cổ vũ vào ngày 3/10 cùng Kim Woo Bin.

Dù đang tận hưởng buổi diễn, Lee Kwang Soo vẫn tranh thủ đăng nhập Bubble. Khi một người hâm mộ hỏi liệu sử dụng ứng dụng tại concert có phải là một dạng “nghiện” hay không, nam diễn viên hài hước đáp: “Phải làm sao để không bị phát hiện chứ. Tôi đã hành động thật nhanh nhẹn đấy”.

Trước câu hỏi trêu đùa “Anh đi chơi mà không làm việc à?”, Lee Kwang Soo đáp lại: “Đúng vậy. Tuy không phải đi làm, nhưng dạo này sao em lạnh lùng với anh thế?”. Cách trò chuyện đầy tính giải trí của nam diễn viên khiến người hâm mộ thích thú.

Tuy nhiên, kế hoạch nhắn tin bí mật của Lee Kwang Soo không kéo dài được lâu. Anh tiết lộ một nhân viên trong ê-kíp của D.O. vừa đi ngang qua vừa hỏi: “Anh lại dùng Bubble nữa à?”. Bị "bắt quả tang" ngay tại chỗ, nam diễn viên tiếp tục hỏi fan liệu có cách nào sử dụng ứng dụng mà không bị bất kỳ ai phát hiện hay không.

Kim Woo Bin - người ngồi cạnh Lee Kwang Soo tại concert cũng trở thành nhân vật trong những tin nhắn của anh. Lee Kwang Soo chia sẻ: “Buổi diễn rất hay, nhưng cánh tay của người đàn ông ngồi cạnh to quá nên hơi bất tiện. Tay đã to rồi mà anh ấy còn liên tục lắc chiếc đồng hồ”. Kèm theo đó là hình ảnh Kim Woo Bin đang nhiệt tình cổ vũ trên khán đài.

Dù đang tận hưởng buổi diễn, Lee Kwang Soo vẫn tranh thủ đăng nhập Bubble.

Thực tế, sự nhiệt tình của Lee Kwang Soo trên Bubble đã trở thành chủ đề được chú ý trong những ngày gần đây. Nam diễn viên bắt đầu sử dụng nền tảng từ ngày 1/10 và nhanh chóng khiến fan bất ngờ khi liên tục gửi tin nhắn ngay trong ngày đầu tiên. Anh từng thừa nhận mình cứ mở rồi tắt ứng dụng liên tục, đồng thời thú nhận đôi lúc cũng muốn tạo cảm giác bản thân đang rất bận rộn.

Khoảng 7 giờ sáng, Lee Kwang Soo còn chủ động nhắn: “Các bạn ơi, dậy đi. Đến giờ dùng Bubble rồi!”. Khi những câu chuyện về thói quen sử dụng ứng dụng của anh được truyền thông đưa tin, nam diễn viên tiếp tục kể rằng mỗi lần nhìn vào điện thoại, anh đều nghe thấy những người xung quanh cười nói, bàn tán.

Sức hút từ những tin nhắn của Lee Kwang Soo thậm chí lan sang giới nghệ sĩ. Nhiều ca sĩ như Rei và Liz của IVE, Liv và Wonny của RESCENE, Jeong Sae Bi của izna, Yoon Seo Yeon của tripleS, Haneul của KISS OF LIFE và Choi Sang Yeop của LUCY đã nhắc đến hoặc cho biết họ đăng ký theo dõi Bubble của anh.

Kim Woo Bin cũng tò mò hỏi trên nền tảng giao lưu với người hâm mộ của mình: “Anh Kwang Soo bắt đầu dùng Bubble rồi à? Có thể xem ở đâu vậy? Tôi cũng muốn trò chuyện với anh ấy”. Sau đó, anh hài hước nhận xét: “Nghe nói anh Kwang Soo nổi tiếng hài hước à? Đã hài hước cả trên Bubble thì biết phải làm sao đây?”.

Trong khi đó, D.O. cũng không giấu được sự ngạc nhiên trước hành động của người anh thân thiết. Nam ca sĩ chia sẻ rằng Lee Kwang Soo vốn là người ít nói nhất trong số những người anh quen biết, nên anh không hiểu vì sao bạn mình lại nhiệt tình trò chuyện với fan đến vậy. D.O. còn đùa rằng có lẽ Lee Kwang Soo đã hết chuyện để nói với mình, hoặc cảm thấy quá thoải mái khi giao tiếp với người hâm mộ.

Ngay trên sân khấu concert, D.O. tiếp tục nhắc đến người bạn thân: “Tôi còn chẳng biết anh ấy bắt đầu dùng Bubble. Rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy? Như người phát điên ấy”. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thừa nhận Lee Kwang Soo dường như rất thoải mái khi trò chuyện với fan và cho biết bản thân sẽ cố gắng học hỏi.

Dẫu vậy, D.O. vẫn không quên trêu chọc thói quen nhắn tin từ sáng sớm của Lee Kwang Soo. Anh hài hước phàn nàn việc người bạn đánh thức fan khi họ còn đang ngủ, đồng thời đặt câu hỏi tại sao lại yêu cầu mọi người phải thức dậy ngay lập tức. Những lời trêu đùa này tiếp tục khiến khán giả bật cười, khép lại câu chuyện về “cơn nghiện Bubble” đầy hài hước của Lee Kwang Soo.