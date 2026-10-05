BXH doanh thu phim điện ảnh Hàn Quốc hôm nay

Theo bảng xếp hạng phòng vé từ KoBiz, The Assassin(s) hiện dẫn đầu với doanh thu trong ngày hơn 1,87 tỷ won (khoảng 1,39 triệu USD, tương đương 36,1 tỷ đồng), nâng tổng doanh thu lên hơn 21,92 tỷ won (khoảng 16,29 triệu USD, tương đương 423,3 tỷ đồng). Tác phẩm thu hút hơn 188.000 lượt khán giả trong ngày, nâng tổng lượt xem lên hơn 2,23 triệu.

Bộ phim có sự góp mặt của Lee Min Ho, Yoo Hae Jin và Park Hae Il, lấy cảm hứng từ một sự kiện chính trị có thật trong lịch sử Hàn Quốc. Lee Min Ho đảm nhận vai một phóng viên trẻ, qua đó có màn trở lại màn ảnh rộng đáng chú ý.

BXH doanh thu trong ngày các phim điện ảnh Hàn Quốc.

Dù đang đứng đầu phòng vé, The Assassin(s) cũng vướng tranh cãi liên quan đến cách thể hiện các sự kiện lịch sử. Một số ý kiến cho rằng bộ phim có những chi tiết gây tranh luận về tính chính xác. Phía ê-kíp từng khẳng định đây là tác phẩm điện ảnh hư cấu dựa trên bối cảnh lịch sử, không nhằm phủ nhận hay bóp méo sự thật.

Đứng thứ hai là Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island, phim hoạt hình Nhật Bản đạt hơn 1,46 tỷ won doanh thu trong ngày (khoảng 1,08 triệu USD, tương đương 28,2 tỷ đồng) và hơn 6,38 tỷ won tổng doanh thu (khoảng 4,74 triệu USD, tương đương 123,2 tỷ đồng). Tác phẩm thu hút hơn 141.000 khán giả trong ngày, cho thấy sức cạnh tranh đáng chú ý của phim hoạt hình trên thị trường Hàn Quốc.

The Assassin(s) ccó Lee Min Ho thống trị phòng vé dù vướng nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, TAZZA: The Song of Beelzebub giữ vị trí Top 3. Bộ phim đạt hơn 1,32 tỷ won doanh thu trong ngày (khoảng 981.000 USD, tương đương 25,5 tỷ đồng), nâng tổng doanh thu lên hơn 13,8 tỷ won (khoảng 10,25 triệu USD, tương đương 266,5 tỷ đồng). Tổng lượt khán giả của phim hiện vượt 1,36 triệu.

Đáng chú ý, TAZZA: The Song of Beelzebub có sự góp mặt của diễn viên Hồng Đào. Nữ nghệ sĩ đảm nhận một vai diễn trong phần phim mới thuộc thương hiệu TAZZA, đánh dấu cơ hội xuất hiện của cô trong một dự án điện ảnh Hàn Quốc.

Xếp ở vị trí thứ 4 là The Odyssey, tác phẩm đến từ Mỹ. Bộ phim ghi nhận hơn 714 triệu won doanh thu trong ngày (khoảng 530.000 USD, tương đương 13,8 tỷ đồng), nâng tổng doanh thu lên hơn 136,2 tỷ won (khoảng 101,2 triệu USD, tương đương 2.630 tỷ đồng). Trong ngày, phim bán được gần 53.000 vé và tổng lượng khán giả đã vượt 11,99 triệu lượt.

Phim Tazza 4 có sự tham gia của Hồng Đào góp mặt trong Top 3 BXH.

Ở vị trí thứ 5, Reawakened Man của Hàn Quốc đạt hơn 462 triệu won doanh thu trong ngày (khoảng 343.000 USD, tương đương 8,9 tỷ đồng), nâng tổng doanh thu lên hơn 1,88 tỷ won (khoảng 1,4 triệu USD, tương đương 36,3 tỷ đồng). Tác phẩm thu hút 44.727 lượt khán giả trong ngày và hiện có tổng cộng gần 190.000 lượt xem.

Như vậy, trong Top 5, điện ảnh Hàn Quốc có hai đại diện là The Assassin(s) và TAZZA: The Song of Beelzebub. Đặc biệt, việc tác phẩm có Hồng Đào góp mặt giữ vị trí thứ 3 tiếp tục cho thấy sức hút của nữ diễn viên khi mở rộng hoạt động sang thị trường điện ảnh Hàn Quốc.