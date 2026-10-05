Việt Nam 0-1 Malaysia: Lê Giang Patrik bị đánh bại

73': Không có penalty cho tuyển Việt Nam: Lê Văn Đô thoát xuống sau pha chọc khe của Đình Bắc, để rồi bị số 14 bên phía Malaysia đốn ngã trong vùng 16,5 m. Từ video làm chậm, ông Ko Hyung-Jin xác định Harith Haiqal vào trúng bóng.

62': Malaysia mở tỷ số: Fergus Tierney vừa vào sân từ phút 60 đã ghi dấu ấn với pha xoay người dứt điểm hiểm hóc từ sát vạch 16,5 m làm bó tay Lê Giang Patrik. Bùi Hoàng Việt Anh đã lăn xả nhưng vẫn không thể chặn cú sút của tiền đạo đang thi đấu tại châu Âu cho CLB Omonia. Ảnh: Minh Chiến.

60': 10 phút đầu hiệp hai, thế trận của tuyển Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Sau quãng thời gian đói bóng, Williams Minh Hoàng giải tỏa bằng một cú sút xa nhưng bàn thắng không đến. Không lâu sau, Malaysia đáp trả bằng pha đột phá dũng mãnh của Bergson. Cú sút chéo góc của anh chỉ đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Sau tình huống thoát thua, tuyển Việt Nam thực hiện sự điều chỉnh. Đình Bắc vào thay Minh Hoàng, người chơi nhạt nhòa từ đầu trận.

46': Hiệp hai bắt đầu. Quentin Cheng, cầu thủ nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một, được rút ra để nhường chỗ cho Syahmi. Những gương mặt thi đấu nổi bật trước đó của đôi bên như Đình Bắc, Arif Aiman, Paulo Josue vẫn chưa vào sân.

45': Hiệp một khép lại với sự tiếc nuối của HLV Kim Sang-sik. Nỗ lực đi bóng của Hai Long mở ra khoảng trống cho Đăng Khoa. Tuy nhiên, cầu thủ nhập tịch số 16 lại tung cú sút đi chệch khung thành. 5 cơ hội được tuyển Việt Nam tạo ra nhưng bàn thắng chưa đến. Ảnh: Minh Chiến.

41': Trong thế trận chưa có nhiều đột biến, Hai Long đang trở thành trung tâm những đợt tấn công của tuyển Việt Nam. Số 18 có cơ hội từ một pha đá phạt sát vạch 16,5 m nhưng bóng đi không đủ khó để hạ thủ môn bên phía Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

39': Chỉ trong ít phút, từ 35 đến 39, Bergson liên tục gây sóng gió về phía khung thành tuyển Việt Nam. Cú sút xa và pha dứt điểm từ góc hẹp của số 9 đều khiến Lê Giang Patrik vất vả cản phá.

Cảm hứng trong những pha lên bóng của Malaysia đến nhiều từ đội trưởng La'Vere Corbin-Ong và Bergson. So với lần chạm trán Việt Nam tại ASEAN Cup, sự xuất hiện của Bergson tạo ra khác biệt đáng kể trên hàng công Malaysia. Tiền đạo này không bó hẹp trong vai trò trung phong, thường xuyên di chuyển rộng, lùi sâu kết nối lối chơi và hoán đổi vị trí để tạo khoảng trống cho các đồng đội

30': Tính đến phút 30, tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 48%, nhưng tung ra 2 cú sút. Còn Malaysia chưa có pha dứt điểm nào.Ảnh: Minh Chiến.

20': Trong khoảng 20 phút đầu tiên, thế trận diễn ra cân bằng. Tuyển Việt Nam có một số tình huống lên bóng đáng chú ý, nhưng những pha xử lý cuối cùng ở một phần ba cuối sân lại thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, Malaysia chơi thận trọng. Như tuyển Việt Nam, Malaysia cũng chơi khá chệch choạc và chưa mang đến nhiều đột biến. Ảnh: Minh Chiến.

16h: Trận đấu bắt đầu. Tuyển Việt Nam trong trang phục màu đỏ, giao bóng trước.

15h05': Danh sách cầu thủ ra sân của Malaysia: Đội bóng của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe có đầy đủ lực lượng. Tinh thần của "Hổ Malaya" cũng đang lên cao sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Singapore.

14h50': Danh sách cầu thủ ra sân: HLV Kim Sang-sik để Đình Bắc dự bị như lượt trận cuối vòng bảng. Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Ngô Đăng Khoa có lần đá chính đầu tiên cho tuyển quốc gia Việt Nam.

Đăng Khoa, Minh Hoàng và Hai Long là mũi đinh ba trên hàng công tuyển Việt Nam. Bộ tứ vệ trong sơ đồ 3-4-3 gồm Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh. Ảnh: VFF.

16h ngày 5/10, tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Về danh nghĩa, đây chỉ là trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng với cả hai đội, 90 phút cuối cùng của giải vẫn có nhiều điều để giải quyết.

Malaysia muốn chấm dứt chuỗi hơn một thập kỷ không thắng Việt Nam. Lần gần nhất họ đánh bại đối thủ là chiến thắng 4-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014. Kể từ đó, Malaysia trải qua 12 lần đối đầu Việt Nam mà không thắng, trong đó có 11 thất bại.

Mới cách đây chưa đầy hai tháng, Malaysia cũng thua Việt Nam cả hai lượt bán kết ASEAN Championship, với tổng tỷ số 0-4.

Việt Nam lại cần một trận đấu đủ tốt để khép lại giải đấu chưa trọn vẹn. Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến chuỗi 27 trận bất bại dừng lại. Chiến thắng 4-2 trước Pakistan sau đó giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhì bảng B, nhưng cách đội chơi vẫn để lại không ít vấn đề.

Malaysia đã khác

Nếu chỉ nhìn vào lịch sử đối đầu, Việt Nam có lý do để tự tin. Nhưng Malaysia ở giải lần này không còn giống đội bóng vừa thua Việt Nam hồi tháng 8.

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe kết thúc vòng bảng với 7 điểm, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới. Họ thắng Bangladesh 3-0, hòa chủ nhà Indonesia 0-0 rồi thắng Singapore 6-0.

Malaysia mất vé vào chung kết theo cách khá nghiệt ngã. Họ bằng Indonesia về điểm số và hiệu số bàn thắng bại, nhưng xếp sau vì ghi ít bàn hơn, 9 so với 11.

Điều đáng chú ý nhất nằm ở hàng thủ. Sau ba trận, Malaysia vẫn giữ sạch lưới. Đây là khác biệt lớn so với hai lượt bán kết ASEAN Championship, khi họ để Việt Nam ghi tổng cộng 4 bàn.

Malaysia bước vào trận tranh hạng ba với chuỗi ba trận sạch lưới, tạo ra bài kiểm tra khó cho hàng công tuyển Việt Nam.

Đội hình Malaysia lần này cũng có thêm những phương án đáng chú ý như Bergson, Brad Tapp và Manuel Hidalgo. Arif Aiman tiếp tục là mũi tấn công nguy hiểm bên cánh, trong khi Bergson đem lại sức mạnh và khả năng làm tường ở phía trên.

Dù vậy, Malaysia không có lực lượng tốt nhất. Đội trưởng Dion Cools rời đội vì việc gia đình, còn Faisal Halim trở về Malaysia điều trị chấn thương bắp chân và gân. Sự vắng mặt của Cools ảnh hưởng đáng kể tới hàng thủ vốn chơi ổn định từ đầu giải.

HLV Tan Cheng Hoe cũng không giấu mục tiêu phá dớp trước Việt Nam. Sau hơn 10 năm không thắng đối thủ này, trận đấu tại Jakarta là cơ hội rõ ràng để Malaysia thay đổi điều đó.

Việt Nam phải xoay xở với đội hình thiếu người

Bài toán lớn nhất của HLV Kim Sang-sik nằm ở lực lượng.

Xuân Son đã rời giải vì chấn thương gân kheo. Trước đó, Quang Hải, Thành Chung và Văn Vĩ cũng không thể tham dự. Sau trận gặp Pakistan, Bùi Hoàng Việt Anh gặp vấn đề về cơ, trong khi Hoàng Hên và Tài Lộc chưa có thể trạng tốt nhất.

Số cầu thủ có thể sử dụng vì thế bị thu hẹp đáng kể. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới đội hình xuất phát, mà còn khiến HLV Kim ít lựa chọn hơn khi cần thay đổi thế trận trong hiệp hai.

Đó là điểm đáng lưu ý khi đối thủ là Malaysia. Đội bóng của Tan Cheng Hoe có thể lực tốt, tốc độ ở hai biên và duy trì cường độ khá ổn định trong suốt vòng bảng. Việt Nam khó có thể chơi quá vội hoặc đẩy nhịp trận đấu lên cao từ đầu nếu không muốn hụt hơi về cuối.

Điểm tích cực của Việt Nam nằm ở hàng công.

Trước Pakistan, những điều chỉnh trong hiệp hai tạo ra khác biệt rõ rệt. Hải Long gỡ hòa, Hoàng Đức nâng tỷ số lên 2-1, Đình Bắc ghi bàn thứ ba trước khi Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng 4-2.

Đình Bắc cùng Hoàng Đức và Hải Long được kỳ vọng tạo khác biệt khi Việt Nam không còn Xuân Son trên hàng công.

Đình Bắc là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Anh ghi một bàn và tham gia trực tiếp vào hai tình huống dẫn tới bàn thắng khác.

Không có Xuân Son, Việt Nam khó chơi theo cách quen thuộc với một trung phong đủ sức làm điểm tựa và tự xử lý trong vùng cấm. Bù lại, Hoàng Đức, Đình Bắc và Hải Long mang đến khả năng di chuyển linh hoạt hơn, đặc biệt trong các tình huống chuyển trạng thái.

Đây có thể là hướng chơi phù hợp trước Malaysia, đội chưa để lộ nhiều khoảng trống ở giải lần này.

Trận tranh hạng ba vì thế đáng xem hơn tên gọi của nó. Hai tháng trước, Việt Nam thắng Malaysia 4-0 sau hai lượt. Đến FIFA ASEAN Cup, Malaysia vẫn bất bại và chưa thủng lưới, còn Việt Nam mất nhiều trụ cột và vừa nhận thất bại trước Thái Lan.

Lịch sử đối đầu vẫn nghiêng hẳn về Việt Nam. Nhưng phong độ hiện tại cho thấy Malaysia đã tiến gần hơn.

Với Malaysia, đây là cơ hội chấm dứt chuỗi 12 trận không thắng Việt Nam. Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, chiến thắng là cách tốt nhất để khép lại giải đấu và trả lời câu hỏi liệu thất bại trước Thái Lan chỉ là một trận chơi không tốt, hay dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa các đội hàng đầu Đông Nam Á đang thu hẹp.