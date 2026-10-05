Khi mạng xã hội trở thành nơi trẻ tìm sự đồng cảm

"2 Ngày 1 Đêm" lên sóng tập 103 với sự góp mặt của 5 người chơi chính và 3 khách mời. Trong đó, HIEUTHUHAI tiết lộ "mẹ già" Trường Giang vắng mặt vì đi công tác, để lại một "món đồ gia truyền" cho anh.