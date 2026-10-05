Khi mạng xã hội trở thành nơi trẻ tìm sự đồng cảm
Một hội nhóm trên mạng xã hội với cái tên gây chú ý “con ghét bố mẹ” đang trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trong tuần qua. Không chỉ bởi cái tên gây sốc, những chia sẻ, bình luận của các thành viên trong nhóm còn chạm vào một vấn đề nhạy cảm: những mâu thuẫn, tổn thương và khoảng cách giữa cha mẹ với con cái đang được nói ra ngày càng nhiều trên không gian mạng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-mang-xa-hoi-tro-thanh-noi-tre-tim-su-dong-cam-420842.htm