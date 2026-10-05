Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Kỷ vật đặc biệt khắc chữ 'suy nghĩ' trong phòng làm việc của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn?

Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 vừa khép lại tại Hải Phòng với chiếc vương miện danh giá tìm được chủ nhân xứng đáng. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc lộng lẫy trên sân khấu là chuỗi ngày tập luyện với cường độ cao, những giọt mồ hôi và áp lực không nhỏ của Top 30 người đẹp. Để các cô gái luôn xuất hiện với nguồn năng lượng rạng rỡ nhất, một “chốn về” bình yên để cân bằng cảm xúc và tái nạp năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng.