Thành viên ekip Phương Mỹ Chi mất 'tài sản' quan trọng

Một khoảnh khắc hậu trường sân khấu Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi bất ngờ nhận được sự chú ý khi một thành viên ban nhạc biểu diễn đầy nhiệt huyết đến mức... đánh rơi cả nhẫn cưới.

Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi sau khi kết thúc vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trên Threads, một tài khoản mới đây chia sẻ đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc một thành viên ban nhạc chơi trống đầy máu lửa trong phần trình diễn của Phương Mỹ Chi tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần trình diễn của nữ ca sĩ, hình ảnh nam nhạc công liên tục chuyển động theo từng nhịp trống cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chủ nhân đoạn clip hài hước viết: "Trời ơi shout out to anh đánh trống nha, ảnh cũng bá khi không kém".

Band nhạc góp phần lớn giúp Phương Mỹ Chi thăng hoa trên sân khấu

Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi cũng trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng và tiết lộ một sự cố khá bất ngờ: "Ảnh đánh hăng tới mức rớt mất nhẫn cưới". Thông tin này lập tức khiến phần bình luận trở nên sôi nổi. Một tài khoản được cho là của nam nhạc công xuất hiện trong đoạn clip phản hồi nữ ca sĩ: "Huhu kiếm không ra luôn, chắc bay lên trời luôn rồi".

Chi tiết nhỏ nhưng hài hước này phần nào cho thấy không khí sôi động trên sân khấu Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca. Không chỉ nghệ sĩ chính, các thành viên ban nhạc cũng hòa mình vào tiết mục, góp phần tạo nên năng lượng cho chương trình.

Phương Mỹ Chi tiết lộ thành viên trong band nhạc mất nhẫn cưới vì làm việc quá hăng say.

Tối 3/10, Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút hơn 5.000 khán giả. Đây là một trong những sân khấu đáng chú ý của nữ ca sĩ sau chuỗi hoạt động âm nhạc nổi bật thời gian qua, đặc biệt là thành công của album Dân Chơi Dân Ca.

Dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài trước và trong chương trình, đông đảo khán giả vẫn có mặt và nhiệt tình cổ vũ Phương Mỹ Chi. Hình ảnh người hâm mộ đội mưa, giữ nguyên sự hào hứng trong suốt đêm nhạc cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của nữ ca sĩ trẻ.

Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút hơn 5.000 khán giả.

Không đơn thuần là một đêm nhạc quảng bá album, Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca được xây dựng như một hành trình khám phá nhiều không gian văn hóa Việt Nam. Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp đưa các chất liệu truyền thống lên sân khấu bằng cách tiếp cận hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc dân gian và tư duy trình diễn của thế hệ trẻ.

Trong chương trình, nữ ca sĩ lần lượt tái hiện nhiều không gian văn hóa khác nhau, từ sắc màu Tây Nguyên, lễ hội của đồng bào Thái đến Lễ Nghinh Ông và nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Các tiết mục được đầu tư về âm nhạc, hình ảnh và dàn dựng, qua đó tạo nên một tổng thể mang đậm dấu ấn riêng của Dân Chơi Dân Ca.

Sự xuất hiện của những chất liệu văn hóa đa dạng cũng cho thấy tham vọng của Phương Mỹ Chi trong việc mở rộng cách tiếp cận với âm nhạc truyền thống. Nếu Vũ trụ Cò bay từng giúp nữ ca sĩ tạo dấu ấn với hướng khai thác chất liệu dân gian bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, thì Dân Chơi Dân Ca tiếp tục cho thấy cô đang chủ động xây dựng một thế giới nghệ thuật riêng.

Sự xuất hiện của những chất liệu văn hóa đa dạng cũng cho thấy tham vọng của Phương Mỹ Chi trong việc mở rộng cách tiếp cận với âm nhạc truyền thống.

Và giữa một sân khấu được đầu tư quy mô, khoảnh khắc nam nhạc công say mê với tiếng trống đến mức "bay màu" cả nhẫn cưới lại trở thành một điểm nhấn đời thường đầy thú vị. Đó cũng là những khoảnh khắc nhỏ giúp một đêm nhạc lớn trở nên gần gũi hơn trong mắt khán giả.

Đêm nhạc của Phương Mỹ Chi khép lại đầy thành công.