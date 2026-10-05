Clip: '5 giây trước thảm họa' của cô gái trẻ gây sốt mạng xã hội

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của một cô gái xinh đẹp.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của cô gái trẻ. Nguồn: Knganeh/Beat Now)

Theo đó, cô gái trang điểm xinh đẹp, định bụng ra trước nhà chụp ảnh cùng cây hoa. Trong lúc tạo dáng, cô gái tựa vào cây hoa và không may mất thăng bằng. Vì vậy, cô gái đã ngã "chổng vó" lên trời.

Khoảnh khắc này được camera an ninh ghi lại. Kèm theo đoạn clip này, cô gái còn hài hước viết rằng: "5 giây trước khi thảm họa".

Đoạn clip nhanh chóng khiến dân mạng bật cười bởi màn tạo dáng tưởng sẽ có ảnh đẹp, cuối cùng lại cho ra một "khoảnh khắc để đời". Chỉ vài giây trước đó còn đang tự tin tạo dáng, cô gái đã bất ngờ rơi vào tình huống chẳng ai lường trước.

May mắn, cú ngã diễn ra ngay trước camera an ninh nên toàn bộ diễn biến được ghi lại khá rõ. Nhiều người cho rằng đây đúng là trường hợp "muốn sống ảo nhưng cuộc đời không cho phép", bởi chỉ một chút mất thăng bằng cũng đủ biến màn chụp ảnh thành sự cố hài hước.