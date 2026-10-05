Khả Ngân rạng rỡ trong những tuần cuối thai kỳ

Mới đây, Khả Ngân gây chú ý khi xuất hiện trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, chỉ ít ngày sau khi công khai mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh. Nữ diễn viên lựa chọn phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ ngoài rạng rỡ trong thời gian mang thai.

Đáng chú ý, Khả Ngân diện chiếc đầm màu ngà thanh lịch, mẫu Athena Draped Cutout Midi Dress của COCOSIN. Thiết kế nổi bật với kiểu một bên vai lệch cùng phần draping rủ chéo ở eo, tạo cảm giác mềm mại và nữ tính. Dù đang mang thai, nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái cuốn hút, trang phục giúp cô trông gọn gàng và chỉn chu.

Mẹ bầu Khả Ngân xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp.

Hình ảnh mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo của Khả Ngân, cho rằng nữ diễn viên ngày càng rạng rỡ khi bước vào một dấu mốc mới của cuộc sống.

Trước đó, tối 1/10, Khả Ngân lần đầu công khai hình ảnh bụng bầu sau thời gian giữ kín chuyện riêng tư. Cô chia sẻ loạt ảnh dạo phố, diện trang phục năng động và thoải mái, đồng thời để lộ vòng hai lớn. Phía quản lý nữ diễn viên cũng xác nhận cô đang mang thai nhưng cho biết Khả Ngân muốn giữ sự riêng tư cho gia đình và chưa tiết lộ thêm về thai kỳ.

Việc Khả Ngân công khai tin vui diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Nhan Phúc Vinh xác nhận cầu hôn cô. Tối 31/8, nam diễn viên đăng tải khoảnh khắc quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái cùng dòng trạng thái “She said YES”. Khả Ngân sau đó chia sẻ về một hành trình mới và gửi lời cảm ơn người đồng hành đã cùng cô xây dựng mái ấm nhỏ.

Khả Ngân công khai mang con đầu lòng vào đầu tháng 10. Ảnh: FBNV

Trước khi công khai mối quan hệ, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đã có nhiều năm quen biết. Cả hai lần đầu hợp tác trong sitcom Thứ hai không hại được ai vào năm 2018. Sau đó, họ dần trở nên thân thiết hơn và cùng xuất hiện trong một số hoạt động đời thường. Tuy nhiên, cả hai không công khai thời điểm chính thức bắt đầu yêu nhau.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, còn Khả Ngân sinh năm 1997. Cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt và có đời tư tương đối kín tiếng. Chính vì vậy, việc họ lần lượt công khai chuyện tình cảm, màn cầu hôn rồi đến tin vui con đầu lòng nhận được nhiều sự quan tâm.

Ở thời điểm hiện tại, Khả Ngân dường như dành nhiều sự ưu tiên hơn cho cuộc sống riêng. Những hình ảnh mới cho thấy nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần tươi tắn, rạng rỡ trong hành trình chuẩn bị đón thành viên mới của gia đình.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh gây chú ý khi công khai cầu hôn thành công Khả Ngân.

Sau nhiều năm kín tiếng, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đang cùng bước sang một chương mới. Từ khoảnh khắc cầu hôn được công khai đến hình ảnh nữ diễn viên trong những ngày mang thai, câu chuyện của cả hai nhận về nhiều lời chúc tốt đẹp từ khán giả.