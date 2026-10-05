Các đại diện lựa chọn hoa hậu Emoura Phạm đăng quang Miss Grand International

Hoa hậu Emoura Phạm đã bước vào vòng phỏng vấn kín của Miss Grand International 2026. Đây là nơi các giám khảo tìm hiểu sâu hơn về cá tính, quan điểm và câu chuyện riêng của từng thí sinh bên cạnh những phần thi trên sân khấu.

Người đẹp tiết lộ, "mọi người thốt lên 'Việt Nam đến đây rồi!', vì họ muốn biết Việt Nam là ai, tại sao lại có nhiều người ủng hộ và nhắc về em như vậy. Họ muốn hiểu và gặp em để xem thực tế như thế nào"

Emoura Phạm cùng các người đẹp đại diện các nước chụp chung với ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch của cuộc thi sắc đẹp Miss Grand International (MGI).

Đáng chú ý, đại diện Việt Nam được đặt câu hỏi về những điều cô có thể mang đến để giúp Miss Grand International phát triển hơn, cũng như những giá trị riêng mà cô có thể đóng góp cho cuộc thi.

"Tôi tin rằng cách chúng ta đối xử với nhau đằng sau ống kính máy quay mới là điều quan trọng nhất. Tất cả các cô gái ở đây đều đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi không hề đơn độc vì luôn có nhau bên cạnh để sẻ chia và nâng đỡ. Được đồng hành và giúp đỡ các thí sinh khác là niềm vinh dự, và tôi luôn sẵn lòng cống hiến hết sức mình.

Bên cạnh tiêu chí 4B, tôi còn mang đến một chữ 'B' đặc biệt khác là Bridge - chiếc cầu nối. Tôi mong muốn trở thành cầu nối gắn kết MGI với khán giả toàn cầu nhờ việc thấu hiểu sự đa dạng văn hóa và những giá trị khác biệt. Việt Nam đã dạy tôi trân trọng tình cảm gia đình, còn phương Tây rèn giũa cho tôi sự độc lập, kiên định và bản lĩnh tự đứng vững trên đôi chân của mình. Chúng tôi có mặt ở đây không phải chỉ để mong chờ một chiếc vương miện may mắn, mà là để lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia", Emoura Phạm bày tỏ.

Nhan sắc Emoura Phạm được đánh giá cao tại cuộc thi Miss Grand International.

Một trong những câu hỏi khiến Emoura Phạm suy nghĩ nhiều nhất là "Nếu không chiến thắng, bạn sẽ lựa chọn ai?"

Emoura Phạm cho biết, đây cũng là câu hỏi khó đối với cô bởi mỗi thí sinh đều sở hữu những điểm mạnh riêng. Thay vì lựa chọn một người cụ thể, cô chia sẻ sự trân trọng dành cho tất cả các cô gái đang cùng mình tranh tài.

Trong khi đó, Emoura Phạm là cái tên nhận được nhiều bình chọn nhất với 14 thí sinh ủng hộ cô đăng quang Miss Grand International 2026. Đại diện Tanzania đứng ngay sau với 13 lượt lựa chọn, tiếp đến là Thái Lan (7), Ecuador (6), Guatemala và Philippines (4), Australia (3).

Đáng chú ý, khi được hỏi về lý do nhận được sự yêu mến và lựa chọn từ nhiều thí sinh, Emoura cho biết cô không suy nghĩ quá nhiều về điều đó mà chỉ tập trung làm những điều mình yêu thích và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đẹp hy vọng sự ủng hộ dành cho cô đến từ tinh thần luôn sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ các thí sinh khác.

Một điểm đáng chú ý khác trong buổi phỏng vấn là khi Emoura Phạm được yêu cầu hát. Thay vì lựa chọn một ca khúc tiếng Anh, cô quyết định hát một sáng tác Việt Nam mang tên "Ướt lòng" của ca sĩ Văn Mai Hương. Người đẹp lý giải rằng đây là cách để thể hiện tình yêu dành cho quê hương, đồng thời muốn giới thiệu một phần văn hóa Việt Nam đến những ai đang có mặt trong căn phòng.

Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn, Emoura cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn sau những áp lực trước đó. Người đẹp chia sẻ cô từng khá căng thẳng vì mong muốn thể hiện tốt và khiến Việt Nam tự hào, đặc biệt khi nhận được sự quan tâm và kỳ vọng từ khán giả quê nhà.

Emoura Phạm hát một bài của ca sĩ Văn Mai Hương

Hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 tiếp tục nhận được sự quan tâm từ nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ trong nước. Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng hướng sự chú ý đến đại diện Việt Nam và gửi lời chúc đến cô trước thềm những chặng thi quan trọng.

Theo đó, nam ca sĩ bày tỏ ấn tượng trước nhan sắc, thần thái cùng phong độ của Emoura Phạm trong những ngày tranh tài tại đấu trường quốc tế. Anh đồng thời kỳ vọng người đẹp sinh năm 2000 sẽ có thể chạm tay đến chiếc vương miện danh giá của Miss Grand International năm nay.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết: "Cầu chúc cho chiếc vương miện của MGI 2026 sẽ được cài lên mái tóc và khuôn mặt đẹp thần thái của bé Emoura Phạm".

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ khán giả, Emoura Phạm còn được dàn hoa, á hậu đồng loạt tiếp sức trong chặng đua quan trọng tại Miss Grand International 2026. Các người đẹp liên tục cập nhật thông tin về hành trình của đại diện Việt Nam và kêu gọi người hâm mộ chung tay bình chọn.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Võ Lê Quế Anh, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy hay Á hậu Ngô Bảo Ngọc,… lần lượt đăng tải bài viết trên trang cá nhân, hướng dẫn và kêu gọi khán giả dành lượt bình chọn cho Emoura Phạm.

Đặc biệt, dù đang có chuyến công tác tại Mỹ, hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Phan Phương Oanh và Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn tranh thủ quay video để trực tiếp kêu gọi người hâm mộ đồng hành cùng đại diện Việt Nam.

Trong khi đó, á hậu Võ Đoàn Bảo Hà mang lời kêu gọi bình chọn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, trực tiếp tương tác và vận động khán giả cùng tiếp sức cho Emoura Phạm.

Theo lịch trình đã công bố, phần thi bán kết và trình diễn trang phục dân tộc được tổ chức vào ngày 7/10. Chung kết Miss Grand International 2026 sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tại Băng Cốc, Thái Lan.