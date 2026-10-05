Phần mới của 'Đấu trường sinh tử' cập bến rạp Việt, 'Shaun the sheep' mang ký ức tuổi thơ trở lại với khán giả

Từ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Suzanne Collins

Sau ba năm, Đấu trường sinh tử sẽ một lần nữa mở cửa, đưa khán giả đến với giải đấu khốc liệt và đẫm máu nhất của Panem. Phần phim mới Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân - The hunger games: Sunrise on the reaping dự kiến ra rạp tại Việt Nam vào ngày 20/11/2026, cùng ngày khởi chiếu với khu vực Bắc Mỹ. Phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Suzanne Collins, thuộc loạt tiểu thuyết sở hữu hàng trăm triệu bản in đã bán ra trên toàn cầu.

Phim lấy bối cảnh 24 năm trước những sự kiện chính của loạt truyện, phim gốc. Nội dung phim xoay quanh kỳ Đấu trường sinh tử lần thứ 50, hay còn gọi là kỳ Huyết trường Tứ phân lần thứ hai. Để kỷ niệm dịp này, Capitol ban hành luật chơi đầy khốc liệt: Mỗi Quận sẽ phải cống nạp 4 vật tế thay vì 2 như trước đây, nâng tổng số vật tế tham gia trận chiến sinh tử lên 48.

Bốn đại diện của Quận 12 tham gia Đấu trường sinh tử lần thứ 50 là Wyatt Callow, Louella McCoy, Maysilee Donner và cuối cùng là Haymitch Abernathy. Đây cũng là người duy nhất từng chiến thắng trong lịch sử đấu trường khốc liệt này, trước khi Katniss và Peeta xuất hiện.

Trong phần phim mới, khán giả sẽ được chứng kiến hành trình Haymitch sống sót giữa đấu trường đẫm máu bằng sự mưu trí của mình, đồng thời khám phá những biến cố chấn thương tâm lý đã biến anh thành một người đàn ông nghiện ngập, cay nghiệt trong loạt phim gốc.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám giữa hai thế hệ. Các Vật tế đến từ Quận 12 do bốn diễn viên trẻ Joseph Zada, Mckenna Grace, Ben Wang và Molly McCan thủ vai.

Trong khi đó, những gương mặt cộm cán từ Capitol sẽ do "dàn sao" gạo cội Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Glenn Close và Elle Fanning đảm nhận. Đạo diễn Francis Lawrence trở lại ghế đạo diễn, đảm bảo Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân vẫn sẽ giữ nguyên tinh thần đã tạo nên thành công của những phần phim trước.

Những chú cừu tái xuất sau 7 năm vắng bóng

Sau 7 năm, Shaun và đàn cừu tại Mossy Bottom sẽ chính thức tái xuất màn ảnh rộng với Shaun the sheep: “Quái lạ” ghé nhà. Sự trở lại lần này mang đến cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Những nhân vật từng đồng hành cùng khán giả trong tuổi thơ vẫn xuất hiện với nét tinh nghịch đặc trưng, trong khi câu chuyện mới lại đưa Shaun vào một cuộc phiêu lưu mang màu sắc bí ẩn và kỳ quái hơn, đặc biệt phù hợp với không khí nhộn nhịp dịp cuối năm.

Được thực hiện dưới sự chỉ đạo của bộ đôi đạo diễn Steve Cox và Matthew Walker, phim tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng hình ảnh, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể thay vì thoại. Lần này, phong cách hài đặc trưng của Aardman được kết hợp cùng màu sắc của dòng phim quái vật và không khí Halloween.

Từ những hình ảnh quen thuộc tại Mossy Bottom, Shaun, Bitzer, ông chủ và đàn cừu vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, lần này với một vị khách đặc biệt và một cuộc phiêu lưu chưa từng có.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ những bộ phim kinh điển, đồng thời cài cắm nhiều chi tiết dành cho những khán giả yêu thích điện ảnh. Sự kết hợp giữa yếu tố kỳ bí và những màn hài hước quen thuộc giúp bộ phim duy trì tinh thần thân thiện với gia đình, đồng thời mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho những khán giả đã quen thuộc với Shaun.

Sự trở lại của Shaun không chỉ đánh dấu phần phim điện ảnh mới của thương hiệu mà còn là dịp để những khán giả từng gắn bó với chú cừu tinh nghịch này tìm lại một phần ký ức tuổi thơ.

Không cần nhiều lời thoại, sự tinh nghịch của Shaun và đàn cừu được thể hiện qua những biểu cảm đặc trưng, từ ánh mắt, cử động chân mày đến từng chuyển động cơ thể. Chính cách kể chuyện trực quan này tạo nên chuỗi "visual comedy" giàu nhịp điệu, khi những tình huống tưởng chừng đơn giản liên tục được đẩy theo hướng bất ngờ và hài hước, mang đến cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới mẻ cho khán giả.

Sức hút của Jessica Chastain

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Jessica Chastain đã chứng minh khả năng hóa thân xuất sắc vào bất kỳ nhân vật nào, thường là theo những cách khiến khán giả gần như không thể nhận ra cô. Trong Người mẹ khác - Other mommy, cô sẽ đóng vai đúp, thủ vai một người phụ nữ bị giằng xé giữa trách nhiệm với gia đình và bản thân, đồng thời là chính thực thể bí ẩn mang gương mặt người mẹ.

Phim được kể dưới góc nhìn của một bé gái, nên nhân vật của Chastain chỉ được biết đến với cái tên “Mommy” qua lăng kính trẻ thơ. Tên thật của cô là Ursula, vừa là trụ cột kinh tế, vừa là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không thể hiện diện trong cuộc sống của con gái Bela.

Đạo diễn Rob Savage chia sẻ: “Dù Jessica Chastain từng đảm nhận nhiều vai diễn mang tính biểu tượng, nhưng nhân vật này mang lại cảm giác mới mẻ mà khán giả chưa từng thấy ở cô trước đây. Cô ấy hiểu chính xác mức độ thông tin cần truyền tải đến khán giả tại mỗi thời điểm. Các vị thần điện ảnh đã an bài rằng, một ngày nào đó Jessica sẽ đóng một vai diễn như thế này".

Jessica Chastain chia sẻ: “Điều tôi yêu thích ở bộ phim này là cách nó khám phá về tình mẫu tử, cũng như những kỳ vọng mà xã hội đặt lên vai người phụ nữ trong vai trò làm mẹ. Qua nhiều thế hệ, phụ nữ thường bị định nghĩa bởi việc họ có làm mẹ hay không, họ là kiểu người mẹ như thế nào, họ đi làm hay ở nhà và liệu họ có dành đủ thời gian cho con cái hay không. Chúng ta đặt ra những tiêu chuẩn cho phụ nữ mà tôi cho là không lành mạnh. Những tiêu chuẩn này có thể kìm hãm sức mạnh cũng như khả năng tự định hình cuộc sống của họ".

Khi xây dựng nhân vật trong phim, Jessica Chastain đã khai thác sự đe dọa và nét u tối cần thiết cho quá trình biến đổi, đồng thời thể hiện cả sự căng thẳng mà thực thể này phải chịu đựng khi mang hình hài của Mommy.