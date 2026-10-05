Tuyên bố của vợ kém Tiết Cương 26 tuổi sau 1 tuần không ở cùng nhau

Tiết Cương là nam diễn viên quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình, đồng thời hoạt động ở nhiều vai trò như MC, đạo diễn. Anh kết hôn với Ngọc Thưởng, kém 26 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, sau thời gian tìm hiểu và gắn bó.

Hiện tại, Tiết Cương và vợ tạm thời không ở cùng nhau khi nam diễn viên có chuyến du lịch tại Mỹ. Anh đã sang Mỹ hơn 1 tuần và dự kiến hành trình kéo dài khoảng 3 tuần. Trong thời gian chồng vắng nhà, Ngọc Thưởng vẫn có những chia sẻ nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là tuyên bố liên quan đến chuyện sinh con.

Tiết Cương và vợ tạm thời không ở cùng nhau do nam diễn viên có chuyến đi Mỹ kéo dài 3 tuần.

Theo đó, bà xã Tiết Cương cho biết cô hiện 30 tuổi và đặt mục tiêu trong 2 năm tới sẽ sinh thêm con thứ 2. Ngọc Thưởng chia sẻ: "Cô gái tuổi 30 đang có mục tiêu đến 32 tuổi có thêm đứa con nữa để Nghé có em".

Tuyên bố của Ngọc Thưởng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng và hy vọng kế hoạch của bà xã Tiết Cương sớm trở thành hiện thực. Không ít người cho rằng nếu gia đình đón thêm thành viên mới, tổ ấm của nam diễn viên sẽ càng thêm đủ đầy, đặc biệt khi con trai đầu lòng của cặp đôi có thêm một người em để cùng lớn lên.

Vợ kém Tiết Cương tuyên bố về chuyện sinh thêm con trong lúc chồng đang đi Mỹ.

Ở tuổi 30, Ngọc Thưởng hiện có cuộc sống gia đình được nhiều người quan tâm. Cô và Tiết Cương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy sự gắn bó trong cuộc sống hôn nhân.

Trước khi lên đường sang Mỹ, Tiết Cương từng chia sẻ hình ảnh đưa vợ cùng con trai về quê ngoại trong khoảng thời gian anh vắng nhà. Nam diễn viên cũng tiết lộ một chi tiết thú vị khi khoe được vợ cắt tóc trước chuyến đi. Nhờ vậy, anh có diện mạo gọn gàng, bảnh bao hơn trước khi bắt đầu hành trình tại Mỹ.

Khoảnh khắc đời thường của Tiết Cương bên vợ trước chuyến đi Mỹ.

Tiết Cương sinh năm 1973, từng ghi dấu qua các bộ phim như Hướng Nghiệp, Mùi Ngò Gai, Vật Chứng Mong Manh... Bên cạnh diễn xuất, anh còn đảm nhận nhiều vai trò khác như MC và đạo diễn.

Nam diễn viên kết hôn với Ngọc Thưởng ở tuổi 50. Bà xã kém Tiết Cương 26 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Theo những chia sẻ trước đây của Tiết Cương, Ngọc Thưởng từng là khán giả yêu mến anh trước khi cả hai có cơ hội tìm hiểu và tiến đến hôn nhân.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng từng khiến chuyện tình của Tiết Cương nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, nam diễn viên nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ, từ cùng nhau chăm sóc gia đình đến những chuyến đi và hoạt động thường ngày.

Sau khi đón con trai đầu lòng, cuộc sống của Tiết Cương và Ngọc Thưởng càng được khán giả quan tâm. Nam diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của gia đình, qua đó cho thấy anh dành nhiều thời gian cho tổ ấm bên cạnh công việc nghệ thuật.

Tiết Cương hiện có hôn nhân hạnh phúc bên vợ kém 26 tuổi.

Hiện Tiết Cương vẫn đang trong chuyến đi tại Mỹ, trong khi Ngọc Thưởng ở nhà chăm sóc con trai. Dù tạm thời không ở cùng nhau, những chia sẻ của bà xã cho thấy cô đã có những dự định cụ thể cho chặng đường gia đình phía trước. Khán giả cũng gửi lời chúc vợ chồng Tiết Cương sớm đạt được mục tiêu, có thêm thành viên mới và tiếp tục duy trì cuộc sống gia đình hạnh phúc.