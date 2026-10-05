Đêm nhạc những giai điệu vượt thời gian của Văn Cao và Trịnh Công Sơn

Chương trình sẽ diễn ra tối 14-10, tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội), với NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật; NSND Trần Bình đảm nhiệm tác giả kịch bản và tổng đạo diễn.

Đêm nhạc của hai đại thụ trong âm nhạc Việt. Ảnh: Ban tổ chức

“Từ Thiên thai đến Ở trọ…” đưa khán giả qua hai phần, từ âm nhạc của Văn Cao đến không gian nhạc Trịnh. Phần 1 dành cho những sáng tác tiêu biểu của Văn Cao như “Thiên thai”, “Suối mơ”, “Bến xuân”, “Cung đàn xưa”, “Trương Chi”, “Đàn chim Việt”, “Làng tôi - Ngày mùa”, “Trường ca Sông Lô” và “Mùa xuân đầu tiên”.

Phần 2 mở ra không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn với những ca khúc quen thuộc được làm mới như “Hạ trắng”, “Nắng thủy tinh”, “Xin mặt trời ngủ yên”, “Diễm xưa”, “Còn tuổi nào cho em”, “Biển nhớ”, “Mưa hồng”, “Phôi pha”...

Các giọng ca biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Ban tổ chức

NSND Trần Bình, tác giả kịch bản và tổng đạo diễn chương trình cho biết, ý tưởng của “Từ Thiên thai đến Ở trọ…” bắt đầu từ sự gặp gỡ giữa hai tư tưởng âm nhạc lớn. Nếu âm nhạc Văn Cao đưa người nghe qua những cõi mộng giàu chất trữ tình, lãng mạn và những bản trường ca hào hùng về dân tộc, thì âm nhạc Trịnh Công Sơn gợi mở những suy tư về thân phận con người, tình yêu và cuộc sống chốn nhân gian. Hai phong cách khác biệt cùng gặp nhau ở những giai điệu vượt thời gian, ca từ giàu tính nhân văn và những rung động sâu sắc về con người, tình yêu, quê hương, đất nước.

Đêm nhạc quy tụ những giọng ca được yêu mến như Mỹ Linh, Bằng Kiều, Đức Tuấn, Đào Tố Loan, Hà Lê, Bảo Yến, Viết Danh, Lô Thủy; cùng nhóm Thời Gian, nhóm Phương Nam, vũ đoàn Mây, vũ đoàn Đương đại và dàn nhạc Semi-Classic.

Các ca sĩ biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Ban tổ chức

Tham gia chương trình, giọng ca soprano Đào Tố Loan thể hiện hai tác phẩm “Bến xuân” và “Trường ca Sông Lô”. Nữ nghệ sĩ cho biết đây là một trải nghiệm đặc biệt khi được thể hiện hai ca khúc với những sắc thái khác nhau, từ chất trữ tình, lãng mạn đến âm hưởng hào hùng, giàu tình yêu quê hương, đất nước.

“Với tôi, âm nhạc Văn Cao luôn có một sức hút rất riêng. Tôi mong muốn qua phần thể hiện của mình, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong âm nhạc Văn Cao và những rung động mà ông gửi gắm qua từng tác phẩm”, ca sĩ Đào Tố Loan chia sẻ.

Ca sĩ Hà Lê sẽ thể hiện hai ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” và “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”. Anh cho biết muốn giữ được tinh thần, cảm xúc vốn có của hai tác phẩm, đồng thời tìm kiếm một cách thể hiện phù hợp với màu sắc âm nhạc của mình.