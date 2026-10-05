NEU Concert 2026: Dấu mốc trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân

Sự trở lại của NEU Concert với chủ đề “UPTIVATE”

Sau nhiều ngày chờ đợi, ngày 3/10/2026, NEU Concert chính thức trở lại với chủ đề “UPTIVATE”, gửi gắm thông điệp về hành trình trải nghiệm, kết nối, khám phá bản thân và phát huy những tiềm năng bên trong mỗi người.

Với tinh thần đó, NEU Concert 2026 trở thành điểm hội tụ của nhiều thế hệ sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ những nguồn năng lượng riêng lẻ, các NEUers cùng tạo nên sự cộng hưởng của tuổi trẻ trên nền tảng 70 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, hướng tới những dấu ấn mới trong tương lai.

Ngay từ sáng sớm, khu vực ký túc xá Đại học Kinh tế Quốc dân đã trở nên sôi động với sự tham gia của đông đảo sinh viên. Tại đây, các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm những gian hàng của các đơn vị tài trợ, đồng thời tham gia nhiều trò chơi do các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên tổ chức.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm buổi sáng hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập trường

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, các chương trình văn nghệ diễn ra trong buổi sáng tiếp tục khuấy động không khí. Những tiết mục trẻ trung, sôi động góp phần tạo nên không gian giao lưu, kết nối và tiếp thêm sự hào hứng cho sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên đang chờ đón những hoạt động chính của sự kiện.

Đêm nhạc hội NEU Concert 2026 chính thức bùng nổ

Mở đầu chương trình, PSG.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, NEU Concert từ lâu đã trở thành món quà dành tặng tân sinh viên. Năm nay, chương trình càng đặc biệt khi được thực hiện bởi chính sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân dành cho tân sinh viên K68, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

PSG.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu khai mạc chương trình

Đại diện nhà trường mong rằng trong đêm nay, các sinh viên sẽ thể hiện tinh thần nhiệt huyết, năng lượng và sức trẻ của K68. Như PSG.TS Bùi Đức Thọ đã nhắn nhủ trong thư chào mừng: "Hãy khát vọng, hãy cháy bỏng tại Kinh tế Quốc dân để có một thanh xuân rực rỡ và một hành trình thành công."

Trên sân khấu, các tiết mục do chính sinh viên NEU thực hiện lần lượt được trình diễn, với sự tham gia của CLB Âm nhạc MEC và Đội Văn nghệ Đại học Kinh tế Quốc dân. Các tiết mục hát, múa và trình diễn kết hợp mang đến nhiều màu sắc cho đêm nhạc.

Các tiết mục mở màn đặc sắc đến từ sinh viên NEU

Sau phần trình diễn của sinh viên, sân khấu tiếp tục được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời, đưa đêm nhạc bước vào những màn trình diễn được mong chờ nhất.

NEU Concert 2026 khép lại, dư âm còn lại

Không chỉ mang đến một đêm nhạc dành cho sinh viên, NEU Concert 2026 còn là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sự tham gia của đông đảo NEUers cùng những màn trình diễn trên sân khấu đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Qua mỗi mùa tổ chức, NEU Concert tiếp tục trở thành không gian để sinh viên giao lưu, kết nối và thể hiện sức trẻ, đồng thời góp phần tạo dấu ấn trong hành trình hướng tới cột mốc 70 năm của nhà trường.

Dưới đây là các hình ảnh tại chương trình: