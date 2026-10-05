'Mỹ nhân' Việt thi 'Miss Earth' Phạm Hoàng Thu Uyên: 'Danh hiệu chỉ là điểm bắt đầu'

Phạm Hoàng Thu Uyên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH FPT. Cô cao 1,7m, số đo ba vòng 84 - 61 - 94cm. Hiện tại, người đẹp làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Người đẹp từng vào top 16 Miss Universe Vietnam 2022, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Sắp tới, Thu Uyên sẽ trở thành thí sinh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Earth 2026.

Năm 2022, Thu Uyên từng tham gia Miss Universe Vietnam với tư cách thí sinh. Năm nay, cô trở lại trong vai trò Giám đốc Thương mại. “Với tôi, đây là lần trở lại khá đặc biệt. Khi là thí sinh, tôi tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và chinh phục các thử thách. Còn ở vị trí hiện tại, tôi nhìn rộng hơn về cách một cuộc thi được vận hành, kết nối với đối tác và tạo ra giá trị lâu dài”, Thu Uyên chia sẻ.

Với tân Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và các Á hậu Miss Universe Vietnam 2026, Thu Uyên tôn trọng kết quả của cuộc thi và cho rằng, mỗi người đều có thế mạnh riêng. Điều cô quan tâm hơn là hành trình của họ sau đêm chung kết. “Điều quan trọng từ thời điểm này không còn là câu hỏi ai thắng, mà là sau khi thắng, các bạn sẽ làm gì”, Thu Uyên nói.

Theo cô, sự chú ý sau đăng quang chỉ có ý nghĩa khi người đẹp biết chuyển hóa thành những hoạt động phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân. Tân Hoa hậu và top 5 không nhất thiết phải đi cùng một con đường. Người theo đuổi thời trang, kinh doanh hay hoạt động cộng đồng đều có thể tạo dấu ấn, nếu xác định được hướng đi riêng.

Người đẹp cho biết: “Năm 2022, tôi từng nghĩ nhiều về việc mình có thể đi được đến đâu trong cuộc thi. Còn bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn đến việc một danh hiệu có thể tạo ra giá trị như thế nào sau cuộc thi”.

Hiện tại, Thu Uyên vẫn đang tập luyện để tham gia Miss Earth 2026. Các kỹ năng cần thiết như trình diễn, ngoại ngữ và đặc biệt là dự án môi trường, phần thi được xem là yếu tố quan trọng tại Miss Earth, được Thu Uyên dành nhiều thời gian chuẩn bị.