Đang siêu ăn khách, ê-kíp Trại Buôn Người lại tính làm một việc giống Hộ Linh Tráng Sĩ

Không chỉ là phim ăn khách nhất hiện nay, Trại Buôn Người còn làm được nhiều điều không tưởng như doanh thu tuần chiếu thứ 2 cao hơn tuần đầu tiên, sau 10 ngày chiếu đã cán mốc 300 tỷ đồng và dự đoán sẽ vượt qua 400 tỷ đồng sau khi rời rạp. Tốc độ bán vé của Trại Buôn Người ngày càng tăng nhanh, cho thấy phim vẫn thu hút nhiều đối tượng khán giả dù còn vướng không ít ý kiến khen chê về nội dung.

Trại Buôn Người đang thống lĩnh BXH phòng vé.

Cũng vì Trại Buôn Người có đề tài thời sự, là lời cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ cả tin ham “việc nhẹ lương cao” để rồi rơi vào cái bẫy của kẻ xấu nên nhiều người cho rằng phim nên có phiên bản 13+ để khán giả ở độ tuổi thanh thiếu niên cũng có thể đến rạp. Bởi giới trẻ hiện tại cũng là đối tượng mà băng nhóm lừa đảo nhắm tới rất nhiều nên các em cần được biết rõ những điều đáng sợ nào sẽ xảy ra nếu chẳng may rơi vào tay của bọn buôn người, từ đó cảnh giác hơn khi sử dụng mạng xã hội.

Nhà sản xuất dự tính làm phiên bản 13+ dành cho khán giả teen.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà sản xuất Mèo Bích Trang cũng đã nghĩ tới việc tạo ra phiên bản 13+ của Trại Buôn Người bằng cách cắt bớt các cảnh bạo lực cũng như "cảnh nóng" nhưng vẫn giữ nguyên vẹn thông điệp cảnh báo của phim. Ý tưởng này của ê-kíp Trại Buôn Người đã gợi liên tưởng đến trường hợp của Hộ Linh Tráng Sĩ, dù hai phim có hoàn cảnh khác biệt.

Hộ Linh Tráng Sĩ cùng từng tung ra phiên bản rút gọn.

Hộ Linh Tráng Sĩ được xem là phim có kinh phí lớn nhất Việt Nam tính đến lúc này nhưng khi ra rạp lại bị không ít khán giả quay lưng vì nội dung dàn trải, nhiều chi tiết thừa, xem khó hiểu. Nhà sản xuất đã nhanh chóng lắng nghe ý kiến người xem để cắt bỏ một số cảnh, dựng lại bản phim mới chất lượng hơn hẳn. Dẫu rằng biện pháp này chưa cứu được Hộ Linh Tráng Sĩ khỏi thua lỗ nhưng đã mở ra một hướng đi mới cho điện ảnh Việt. Trước kia, chúng ta vẫn nghĩ phim đã mang ra chiếu rạp là không thể thay đổi, nếu chẳng may có sự cố gì thì chỉ còn cách rút khỏi rạp. Nhưng bây giờ, từ Hộ Linh Tráng Sĩ đến Trại Buôn Người đã chứng tỏ điều ngược lại, nhà sản xuất vẫn có thể chỉnh sửa và tạo ra bản dựng mới để đáp ứng nhu cầu của khán giả.