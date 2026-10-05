Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận Việt Nam – Malaysia lúc 16h ngày 5/10

Trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 5/10/2026 trên sân vận động Gelora Bung Karno tại Jakarta, Indonesia.

HLV Kim Sang-sik đối mặt với bài toán khó về lực lượng khi đội hình chỉ còn 19 cầu thủ lành lặn.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên vắng mặt vì chấn thương cơ, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp vấn đề quá tải và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Tuy nhiên, hàng công đón tín hiệu lạc quan từ phong độ của Nguyễn Đình Bắc và bàn thắng đầu tiên của tài năng trẻ Williams Minh Hoàng trong màu áo tuyển quốc gia.

5 lần gần nhất gặp Malaysia, tuyển Việt Nam toàn thắng và chỉ thủng 1 bàn. Hai trận bán kết ASEAN Cup 2026 trước đó cũng kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Việt Nam ở cả hai lượt.

Về phía Malaysia, họ vừa thắng Singapore 6-0 và trước đó hòa Indonesia 0-0 trong thế trận được đánh giá tích cực. Đặc biệt, tiền đạo Bergson đã có 4 bàn tại giải năm nay.

Malaysia nhiều khả năng sẽ chơi chủ động và gây sức ép từ hai biên, tận dụng tốc độ và thể lực. Tuyển Việt Nam có thể không pressing liên tục mà ưu tiên giữ cự ly đội hình, chờ thời cơ phản công.

Theo Siêu máy tính Chat GPT, đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1, qua đó đoạt hạng 3 của FIFA ASEAN Cup 2026.