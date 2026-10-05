Sao nam VTV từng thi trượt trường sân khấu, nay góp mặt phim hơn 200 tỷ, lấy vợ hot girl hơn 2 tuổi

Trại buôn người ra rạp dịp từ 25/9 và liên tục đứng đầu phòng vé 10 ngày qua. Tính tới 7h30 ngày 5/10, phim đã vượt 290 tỷ đồng ở ngày thứ 10 công chiếu. Bên cạnh những diễn viên đảm nhận tuyến nhân vật chính, không ít gương mặt xuất hiện với thời lượng ngắn cũng được khán giả chú ý. Một trong số đó là Tuấn Mõ.

Trong phim, anh vào vai lơ xe 45, xuất hiện từ phần đầu trên chuyến xe chở các nạn nhân tới khu vực của đường dây buôn người. Dù không có nhiều đất diễn, nhân vật của Tuấn Mõ góp phần mở đầu chuỗi bi kịch mà những nạn nhân phải đối mặt.

Từng thi trượt trường sân khấu, sau này thành gương mặt quen thuộc trên VTV

Tuấn Mõ tên thật Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1996, quê Lạng Sơn. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, anh từng hoạt động với tư cách blogger, diễn viên hài và người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Ít người biết Tuấn Mõ từng thi trượt đầu vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, anh không từ bỏ mong muốn trở thành diễn viên mà tiếp tục tìm kiếm cơ hội để xuất hiện trước ống kính.

Những năm sau đó, Tuấn Mõ góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình của VFC như 11 tháng 5 ngày, Gara Hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình... Ban đầu, anh chủ yếu đảm nhận các vai phụ với thời lượng không nhiều.

Vai diễn giúp Tuấn Mõ được đông đảo khán giả nhớ mặt hơn là Bát trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. Bát là em trai của Luyến, nhân vật do Thanh Hương đảm nhận. Tính cách ham chơi, tưng tửng và thường xuyên gây rắc rối cho chị gái khiến nhân vật này trở thành một trong những vai phụ đáng chú ý của bộ phim.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Biệt dược đen với vai City Boy và Độc đạo với vai Tuấn “trạch” - đàn em của Khương “liều”.

Anh cũng từng góp mặt trong Táo quân 2024. Đến năm 2025, Tuấn Mõ thử sức ở màn ảnh rộng với Đèn âm hồn, đảm nhận vai cậu Hường. Nam diễn viên từng bày tỏ mong muốn được thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau, đặc biệt là những vai có chiều sâu tâm lý, gai góc và trưởng thành hơn thay vì chỉ gắn với hình ảnh hài hước, tưng tửng.

Năm 2026, việc góp mặt trong Trại Buôn Người tiếp tục bổ sung một dự án điện ảnh đáng chú ý vào hành trình diễn xuất của Tuấn Mõ.

Lấy hot girl hơn 2 tuổi, vừa đón con trai đầu lòng

Không chỉ có những bước tiến trong công việc, Tuấn Mõ hiện cũng có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Năm 2024, nam diễn viên kết hôn với Thu Trang, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ỉn Cheng. Bà xã Tuấn Mõ sinh năm 1994, hơn anh 2 tuổi.

Thu Trang sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Cô thường chia sẻ nội dung về cuộc sống, làm đẹp, du lịch và công việc kinh doanh thời trang.

Trước khi kết hôn, Tuấn Mõ khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ vào tháng 9/2024, sau đó tiến tới lễ ăn hỏi và hôn lễ. Sau khi lập gia đình, nam diễn viên từng hài hước tiết lộ được vợ chăm sóc chuyện ăn uống và tập luyện nên tăng khoảng 10kg chỉ trong 3 tháng.

Đầu năm 2026, vợ chồng Tuấn Mõ báo tin chuẩn bị đón con đầu lòng. Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bà xã đang mang thai và bày tỏ niềm vui trước cột mốc mới của gia đình. Đến tháng 7/2026, Thu Trang hạ sinh một bé trai. Khoảng một tháng sau, hai vợ chồng chia sẻ những hình ảnh trong tiệc đầy tháng của con.

Sau khi có thêm thành viên mới, Tuấn Mõ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên vợ con. Từ chàng trai từng thi trượt trường sân khấu, ở tuổi 30, anh đã dần tạo được dấu ấn qua nhiều phim truyền hình, điện ảnh và có tổ ấm nhỏ bên người vợ hơn tuổi cùng con trai đầu lòng.