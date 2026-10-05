AI dựng lại cảnh Ngộ Không xuống Đông Hải đòi binh khí đẹp hút mắt fan Tây Du Ký

Trong video, Tôn Ngộ Không đến Đông Hải Long Cung và yêu cầu Long Vương đưa binh khí cho mình. Lần lượt những món vũ khí như Cửu Cổ Xoa, Phương Thiên Họa Kích được mang ra, nhưng đều không vừa ý. Hình ảnh thủy cung, các món thần binh và dàn thủy tộc được AI dựng với chi tiết công phu, đậm chất điện ảnh.

Hình ảnh trích xuất từ video.

Cao trào của phân đoạn là khi Ngộ Không chọn được Định Hải Thần Châm, tức Như Ý Kim Cô Bổng, món binh khí gắn liền với hình tượng của hắn. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục đòi Long Vương thêm giáp mão để hoàn chỉnh bộ trang bị. Cách thể hiện thoại và cử chỉ nhân vật được làm theo phong vị Tây Du Ký, thu hút sự quan tâm của người yêu thích tác phẩm.

Mời bạn đọc cùng thưởng thức tác phẩm mới về Tôn Ngộ Không dưới lăng kính AI.