Màn trình diễn trang phục truyền thống nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Từ ngày 22/11, phường Kiến Hưng tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung phong phú như: trình diễn trang phục truyền thống, hội thi "Việt Nam qua những trang sách", thi kéo co, giao lưu các trò chơi dân gian (nhảy bao bố, ô ăn quan...) cùng đêm giao lưu nghệ thuật đặc sắc.

Trình diễn trang phục dân tộc tại Ngày Văn hoá Việt Nam tổ chức tại phường Kiến Hưng.

Sự kiện thu hút khoảng 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân tham gia, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Kiến Hưng mong muốn khơi dậy niềm tự hào quê hương, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học và các tầng lớp nhân dân.

Tại đêm nghệ thuật chào mừng, Ban Tổ chức đã tổng kết và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các hội thi, trò chơi dân gian.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Kiến Hưng.

Ra mắt Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Kiến Hưng

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng, sáng 23/11, tại trụ sở Đảng ủy phường, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Kiến Hưng.

Tại buổi lễ, ông Đặng Trần Đức - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao phường Kiến Hưng đã công bố Quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Phát biểu chỉ đạo, bà Vũ Minh Thu - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường khẳng định đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, bà Vũ Minh Thu đề nghị Ban Chủ nhiệm và các hội viên tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tập thể đoàn kết, nề nếp, hoạt động thực chất và bền vững; chú trọng chất lượng chuyên môn; Truyền dạy bài bản, sưu tầm các làn điệu dân ca giá trị; đổi mới hình thức biểu diễn nhưng vẫn giữ vững cốt cách, bản sắc; Mở rộng quy mô hoạt động, tích cực phục vụ các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của địa phương và tổ dân phố; phối hợp với các nhà trường để truyền dạy nghệ thuật dân tộc cho học sinh; Phát triển lực lượng hội viên, phát huy vai trò "truyền lửa" của thế hệ đi trước đối với lớp trẻ kế cận.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội cũng cam kết Ủy ban Nhân dân phường sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Câu lạc bộ phát triển đúng định hướng, trở thành sân chơi bổ ích cho những người yêu nghệ thuật truyền thống trên địa bàn.

Phường Kiến Hưng quảng bá tinh hoa làng nghề rèn Đa Sỹ

Trước đó, phường Kiến Hưng đã tham gia Lễ khai mạc "Ngày Văn hóa Việt Nam" năm 2026 của thành phố Hà Nội với không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm Làng nghề rèn Đa Sỹ.

Tại gian hàng, các sản phẩm rèn tiêu biểu như dao, kéo, nông cụ và dụng cụ gia đình được chế tác theo kỹ thuật truyền thống qua nhiều thế hệ đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất và giao lưu cùng các nghệ nhân.

Hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá thương hiệu Làng nghề Đa Sỹ, giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng của phường Kiến Hưng tới bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định sự quan tâm của Thành phố trong việc bảo tồn di sản làng nghề, lan tỏa bản sắc Thăng Long - Hà Nội trong đời sống đương đại.