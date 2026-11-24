Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia

Đức và Brazil nằm trong số những thị trường mà xe Trung Quốc mới vượt lên trong năm nay. Tuy nhiên, các thương hiệu Nhật Bản vẫn chiếm thị phần cao hơn Trung Quốc tại 54 quốc gia.

Công ty nghiên cứu Mobility Global của Mỹ đã phân tích số liệu doanh số xe từ tháng 1 đến tháng 9/2026, không tính một số dòng xe cỡ lớn. Bộ dữ liệu bao quát 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, chỉ có 93 thị trường cung cấp doanh số theo từng nhà sản xuất, nên thị phần của các thương hiệu Nhật Bản và Trung Quốc được so sánh trong phạm vi này.

Trong 39 thị trường mà xe Trung Quốc dẫn trước đối thủ Nhật Bản, có những nơi đang chuyển mạnh sang xe điện như Na Uy, Thụy Điển và Singapore. Nhóm này cũng gồm các nền kinh tế đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc, tiêu biểu là Iran và Nga.

Riêng trong năm nay, các hãng xe Trung Quốc đã vượt đối thủ Nhật Bản tại 14 thị trường, gồm Áo, Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, Brazil, Hàn Quốc, Iraq, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Tunisia. Tại 9 thị trường trong số này, thị phần của xe Nhật Bản đi xuống.

Có 8 trong số 14 thị trường trên thuộc châu Âu. Tại Đức, thị trường ô tô lớn nhất khu vực, thị phần chung của các thương hiệu Trung Quốc tăng 2 điểm phần trăm lên 6%, trong khi nhóm Nhật Bản giảm 1 điểm phần trăm xuống 5%. BYD, hãng ô tô lớn nhất Trung Quốc, đạt nhiều bước tiến tại thị trường này.

Tại Italy, thị phần của xe Trung Quốc tăng vọt 6 điểm phần trăm lên 12%, chủ yếu nhờ sự mở rộng của hãng xe khởi nghiệp Leapmotor Technology. Theo một hiệp hội ngành, doanh số xe điện của Leapmotor tại Italy trong 9 tháng đầu năm nay tăng gấp 11 lần. Công ty đang hợp tác với Stellantis, tập đoàn sở hữu các thương hiệu ô tô Italy như Fiat, để xây dựng mạng lưới bán hàng.

Tại Brazil, thị phần của các thương hiệu Trung Quốc tăng 10 điểm phần trăm lên 19%. Doanh số BYD đi lên sau khi hãng đưa nhà máy tại nước này vào hoạt động năm 2025.

Thời gian qua, các nhà sản xuất Trung Quốc hưởng lợi khi xe điện ngày càng được ưa chuộng, trong khi nhu cầu đối với xe chạy xăng suy giảm. Chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2 cũng khiến giá dầu thô tăng vọt, tiếp thêm động lực cho xu hướng này.

Trong bối cảnh cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt, các hãng xe Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu xe điện. Doanh số tại các thị trường quốc tế của các hãng xe Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 4,34 triệu xe.

Trong khi đó, vị thế thống trị lâu nay của các hãng xe Nhật Bản tại Đông Nam Á cũng đang suy yếu. Tại Thái Lan, thị phần của xe Nhật giảm 8 điểm phần trăm xuống 56%, trong khi xe Trung Quốc tăng 11 điểm phần trăm lên 32%. Khoảng cách giữa hai nhóm nhờ đó thu hẹp gần 20 điểm phần trăm so với một năm trước.

Khoảng cách này cũng thu hẹp 16 điểm phần trăm tại Indonesia và 7 điểm phần trăm tại Philippines. Tính chung tại Đông Nam Á, thị phần của các thương hiệu Nhật giảm 6 điểm phần trăm xuống 54%, trong khi xe Trung Quốc tăng 7 điểm phần trăm lên 18%.

Dù vậy, xe Nhật vẫn bán chạy hơn xe Trung Quốc tại 54 quốc gia. Các thương hiệu Nhật Bản cũng nắm thị phần lớn nhất tại 28 quốc gia, chủ yếu ở Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông, trong đó thị phần đạt hơn 50% tại 16 nước. Trong khi đó, xe Trung Quốc dẫn đầu tại 19 quốc gia.

Tại Mỹ, thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, thị phần của xe Nhật tăng 1 điểm phần trăm lên 32%, nhờ nhu cầu mạnh đối với xe lai xăng - điện. Tại Ấn Độ, thị trường lớn thứ ba thế giới, xe Nhật tiếp tục dẫn đầu với 44% thị phần.

Theo tờ báo Nikkei Asia, Mỹ và Ấn Độ vốn được xem là những thị trường khó thâm nhập đối với các nhà sản xuất Trung Quốc. Tuy nhiên, tại nhiều nơi khác, xe Nhật đang dần mất thị phần.

Doanh số xe mới suy giảm không chỉ kéo công suất sử dụng nhà máy xuống thấp và bào mòn lợi nhuận của các nhà sản xuất, mà còn ảnh hưởng đến các dịch vụ hậu mãi như tài chính và cung cấp phụ tùng. Giới phân tích cho rằng, một khi thị phần đã mất, việc giành lại sẽ rất khó khăn.