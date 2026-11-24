TP.HCM triển khai cơ chế mới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. (Ảnh minh họa)

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND Thành phố về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng liên quan.

Các cơ quan, đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định tiến độ và phân công trách nhiệm thực hiện. Quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và quy định hiện hành. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả triển khai và hiệu quả sử dụng nhân lực được thu hút, trọng dụng.

Đáng chú ý, đối với công chức, viên chức đang được áp dụng chính sách theo Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND, các cơ quan, đơn vị phải rà soát, phân loại thành 3 nhóm. Nhóm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND được xem xét tiếp tục áp dụng chính sách; nhóm chưa đáp ứng tiêu chuẩn mới nhưng đủ điều kiện được tiếp tục hưởng chính sách theo quy định chuyển tiếp; nhóm không đáp ứng yêu cầu, điều kiện sẽ thực hiện thủ tục đưa ra khỏi diện áp dụng chính sách.

Việc rà soát, phân loại phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng chính sách đối với từng trường hợp chậm nhất 30 ngày sau thời điểm rà soát.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu kế hoạch triển khai Nghị quyết; phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc tuyển dụng và áp dụng chính sách đối với nhân sự có chuyên môn, trình độ cao, cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc.

Sở Nội vụ đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tham mưu sơ kết, đánh giá hằng năm về chất lượng và hiệu quả triển khai chính sách.