Thị trường bất động sản đang dần quay trở lại đúng với bản chất phục vụ nhu cầu để ở

Sau giai đoạn thị trường bất động sản tăng trưởng nóng, thị trường đang bước vào một chu kỳ mới với sự phân hóa ngày càng rõ nét. Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn, người mua cần thận trọng hơn, chú trọng giá trị khai thác, nhu cầu thực và khả năng tài chính trước khi xuống tiền.

NGƯỜI MUA CHỜ ĐỢI

Hiện nay, sự phân hóa giữa các phân khúc, khu vực và từng dự án ngày càng lớn, trong khi những yếu tố bất định của kinh tế trong nước và thế giới khiến người mua có xu hướng thận trọng hơn. Tâm lý chờ đợi, quan sát thị trường thay vì vội vàng xuống tiền đang trở nên phổ biến.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn sau giai đoạn thị trường phát triển theo kiểu “trăm hoa đua nở”, mua ở đâu cũng có thể thắng, mua ở đâu cũng tăng giá, thì hiện nay bất động sản đã bước sang một giai đoạn có sự phân hóa rất cao. Thị trường đang dần quay trở lại đúng với bản chất của bất động sản, đó là phục vụ nhu cầu để ở.

“Vì vậy, dù chúng ta là người mua nhà để ở hay nhà đầu tư, điều quan trọng nhất vẫn là phải đặt câu hỏi: Nếu sống ở khu vực đó, bất động sản có thực sự đáp ứng tốt nhu cầu của mình hay không? Chúng tôi thường đưa ra một phương pháp tư vấn cho người mua nhà, đặc biệt là người mua chung cư, gọi là “vòng tròn lợi ích””, vị chuyên gia cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn

Ví dụ, trong một gia đình có bố, mẹ và con, mỗi người lại có một nhu cầu khác nhau. Bố muốn ở gần cơ quan, mẹ cũng muốn thuận tiện cho việc đi làm, còn con cần ở gần trường học. Khi đó, chúng ta có thể lấy các vị trí này làm tâm, xoay vòng tròn với bán kính khoảng 5–10 km để tìm ra khu vực có thể dung hòa được nhiều nhu cầu nhất. Nếu có một khu vực mà cả ba vị trí đều tương đối thuận tiện thì đó có thể là nơi đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình.

Một nơi ở phù hợp không chỉ giúp các thành viên tiết kiệm thời gian di chuyển mà còn tạo điều kiện để họ tập trung hơn vào công việc, có thêm thời gian nghỉ ngơi và thậm chí cải thiện khả năng kiếm tiền. Đây cũng là một lợi thế của bất động sản, bởi sau này, nếu chuyển nhượng, những người mua tiếp theo có nhu cầu tương tự cũng sẽ nhìn thấy giá trị sử dụng của căn nhà đó. Nói cách khác, bất động sản có khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực thì luôn có một nhóm khách hàng nhất định.

Hiện nay, tâm lý chung của người mua là chờ đợi. Họ đang chờ rất nhiều yếu tố, trong đó đầu tiên phải kể đến bối cảnh bất định của nền kinh tế. Chúng ta thường nói nhiều đến các yếu tố trong nước, nhưng có một yếu tố khác cũng cần được nhìn nhận, đó là tình hình thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà trong năm 2025 và đầu năm 2026, giá vàng lại tăng mạnh như vậy. Bởi lẽ, thế giới đang xuất hiện nhiều bất ổn, các xung đột không chỉ diễn ra ở một vài quốc gia mà lan rộng tại nhiều khu vực, kéo theo những rủi ro về kinh tế, thương mại và tài chính.

Trong bối cảnh đó, theo ông Quốc Anh, việc người dân lựa chọn phòng thủ là một phản ứng khá logic. Khi chưa nhìn thấy những tín hiệu đủ rõ ràng, họ sẽ có xu hướng giữ tiền, hạn chế rủi ro và chưa vội chuyển dòng vốn sang những tài sản có giá trị lớn.

“Tôi cho rằng những quan điểm đầu tư mang tính đầu cơ, lướt sóng trong khoảng 3–6 tháng, thậm chí dưới một năm, hiện nay gần như không còn phù hợp với thị trường. Thay vào đó, bất động sản đang dần trở thành một cuộc chơi dài hạn hơn. Người tham gia thị trường cần xác định thời gian nắm giữ ít nhất khoảng 3–5 năm, thậm chí lâu hơn, để có thể tính toán được hiệu quả đầu tư”, ông Quốc Anh đưa ra quan điểm.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh, nếu mua nhà để ở thì không nhất thiết phải chờ đợi thị trường xuất hiện một thời điểm được coi là hoàn hảo. Bất cứ khi nào tìm được một bất động sản phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, đáp ứng tốt các tiêu chí về vị trí, tiện ích và chất lượng sống, đồng thời có thể tính toán được bài toán tài chính một cách an toàn, thì đó hoàn toàn có thể là thời điểm cân nhắc xuống tiền.

Bởi suy cho cùng, với người mua để ở, giá trị lớn nhất của bất động sản không chỉ nằm ở khả năng tăng giá trong tương lai mà còn ở việc tài sản đó có phục vụ tốt cuộc sống của bản thân.

THẬN TRỌNG KHI XUỐNG TIỀN

Các chuyên gia cho rằng, quan điểm điều hành hiện nay cho thấy Chính phủ không khuyến khích tình trạng người dân đổ xô mua bất động sản chỉ với mục đích chờ tăng giá. Trong thời gian tới, khi nhiều chính sách và quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung, hoạt động đầu cơ bất động sản có thể sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn.

Điều đó đồng nghĩa với việc thị trường sẽ phải chuyển dần sang một hướng phát triển khác, trong đó bất động sản cần được khai thác hiệu quả, tạo ra giá trị thực và đóng góp tích cực hơn cho nền kinh tế.

Nhà đầu tư, người mua cần thay đổi tư duy, chuyển từ đầu cơ sang đầu tư chuyên nghiệp, tức là không chỉ quan tâm đến việc tài sản tăng giá bao nhiêu mà còn phải xem xét bất động sản đó có thể tạo ra giá trị gì trong quá trình khai thác và sử dụng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản chia sẻ, không nên mặc định bất động sản tăng giá là tốt, còn giảm giá là xấu. Điều quan trọng hơn là đằng sau sự tăng hoặc giảm đó, thị trường mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế. Nếu giá bất động sản tăng nhưng không đi kèm với giá trị khai thác, không phục vụ nhu cầu thực và chỉ tạo ra những kỳ vọng đầu cơ thì chưa chắc đó đã là sự phát triển tích cực.

Ngược lại, việc giá bất động sản điều chỉnh cũng không hẳn là điều tiêu cực nếu quá trình này giúp thị trường trở nên hợp lý hơn, hướng đến những nhu cầu thực chất và hoạt động đầu tư bền vững hơn.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và mức độ phân hóa ngày càng rõ nét, người mua cần thận trọng hơn khi lựa chọn dự án. Theo vị lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi quyết định xuống tiền.

Đầu tiên là vị trí. Đây vẫn là yếu tố rất quan trọng, bởi vị trí quyết định khả năng kết nối, tiếp cận các khu vực làm việc, học tập, sinh hoạt và những tiện ích thiết yếu. Một bất động sản có vị trí phù hợp với nhu cầu sử dụng sẽ có lợi thế rõ ràng hơn trong quá trình khai thác.

Người mua nhà cần thận trọng hơn khi lựa chọn dự án

Thứ hai là khả năng tạo ra giá trị từ chính bất động sản đó. Người mua cần xem xét tài sản có thể mang lại giá trị gì trong quá trình sử dụng, khai thác, chẳng hạn như đáp ứng nhu cầu ở, kinh doanh hoặc cho thuê. Đây cũng là điểm khác biệt giữa tư duy đầu tư chuyên nghiệp với việc chỉ mua tài sản để chờ tăng giá.

Thứ ba là yếu tố pháp lý, điều kiện quan trọng để bảo đảm quyền lợi của người mua và hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình sở hữu, sử dụng hoặc chuyển nhượng bất động sản.

Thứ tư là quy hoạch và hệ thống tiện ích xung quanh. Người mua cần tìm hiểu khu vực dự án được quy hoạch như thế nào, có những tiện ích gì và khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong tương lai ra sao. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống cũng như giá trị của bất động sản.

Thứ năm là hạ tầng. Khả năng kết nối giao thông và sự phát triển của hạ tầng khu vực có tác động lớn đến tiềm năng khai thác của tài sản. Tuy nhiên, người mua cũng cần phân biệt giữa hạ tầng đã hình thành với những dự án mới chỉ nằm trong kế hoạch hoặc kỳ vọng quy hoạch.

Cuối cùng là tính thanh khoản của thị trường tại khu vực đó. Một bất động sản dù có vị trí tốt hay nhiều tiện ích nhưng nếu thị trường khu vực thiếu nhu cầu giao dịch thì việc chuyển nhượng trong tương lai cũng có thể gặp khó khăn. Do đó, người mua cần đánh giá cả khả năng mua bán thực tế, nhu cầu của thị trường và mức độ quan tâm của khách hàng đối với loại hình bất động sản đang lựa chọn.