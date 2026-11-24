Sẽ tăng lãi suất vào thứ Năm tới

Mặc dù lạm phát giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đã giảm nhẹ từ 2,9% trong tháng 9 xuống còn 2,8% vào tháng 10, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BOK, cho thấy áp lực giá cả vẫn còn dai dẳng.

Các chuyên gia kinh tế cho biết, xuất khẩu chất bán dẫn trong ba quý đầu năm đã tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá nhà ở mức cao càng củng cố thêm lý do cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Kết quả cuộc khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 17 đến 23 tháng 11 cho thấy, có tới 32 trong số 34 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát đều dự báo BOK sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 3,25% vào ngày 26 tháng 11; hai người còn lại dự đoán lãi suất sẽ giữ nguyên.

Trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ hiện tại, BOK đã nâng lãi suất tổng cộng 50 điểm cơ bản. BOK đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,0% tại cuộc họp chính sách tháng 10 sau khi đã tăng lãi suất trong hai cuộc họp liên tiếp trước đó vào tháng 7 và tháng 8.

“Thị trường hiện đã dự tính đầy đủ kịch bản này, vì vậy nếu họ không tăng lãi suất, đó sẽ là một bất ngờ đối với thị trường”, Michelle Lam - Chuyên gia kinh tế tại Societe Generale nhận định.

Chuyên gia này cũng cho biết thêm, GDP quý III của Hàn Quốc tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với dự kiến, cùng với xuất khẩu chất bán dẫn vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt. Trong khi lạm phát vẫn vượt mục tiêu (và dự kiến ​​chưa thể quay về mức 2% cho đến nửa cuối năm 2027), cộng thêm việc cùng giá nhà tiếp tục leo thang… Tất cả những điều đó là cơ sở vững chắc cho một đợt tăng lãi suất nữa.

Tuy nhiên, dù xuất khẩu mạnh mẽ và lạm phát dai dẳng là những yếu tố ủng hộ việc tăng lãi suất trong tuần này, các chuyên gia kinh tế lưu ý rằng nhu cầu trong nước suy yếu có thể hạn chế quy mô của chu kỳ thắt chặt chính sách từ phía BOK.

Chỉ số KOSPI đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng vào tuần trước trong bối cảnh làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ diễn ra mạnh mẽ. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng sự sụt giảm tài sản hộ gia đình có thể gây áp lực lên tiêu dùng, đồng thời củng cố kỳ vọng về việc BOK sẽ chỉ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào đầu năm tới.

Theo dự báo trung vị từ một cuộc khảo sát, BOK sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng với biên độ 25 điểm cơ bản trong quý I năm 2027, đưa lãi suất điều hành lên mức 3,50%, trước khi duy trì ổn định trong suốt thời gian còn lại của năm.

Đồng won sẽ tiếp tục mạnh lên, nhưng rủi ro vẫn lớn

Đồng won đã tăng khoảng 7% kể từ đầu năm đến nay, trở thành một trong những đồng tiền có diễn biến tốt nhất tại châu Á. Điều này giúp giảm bớt áp lực buộc BOK phải tăng lãi suất chỉ nhằm mục đích hỗ trợ tỷ giá.

Một cuộc khảo sát khác do Reuters thực hiện đầu tháng này dự báo, đồng won sẽ tiếp tục mạnh lên thêm 2,2%, đạt mức 1.318,5 KRW/USD vào cuối tháng 4 năm 2027.

Tuy nhiên, kỳ vọng về việc Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể là lý do khiến BOK cần cân nhắc các đợt tăng lãi suất bổ sung. Các nhà kinh tế cho rằng, khoảng cách lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ nới rộng có thể gây áp lực lên đồng won và làm gia tăng rủi ro dòng vốn rút ra khỏi thị trường.

Theo một cuộc khảo sát khác của Reuters, Fed được dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất điều hành trong tháng 12. Thậm chí nhiều công ty môi giới toàn cầu như J.P. Morgan, Bank of America Global Research hay Deutsche Bank còn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong 3 cuộc họp liên tiếp sắp tới vào tháng 12 và tháng 1, tháng 3 năm tới.

“Nếu họ không hành động ngay bây giờ, trong khi Mỹ lại tăng lãi suất, thì khó có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra với thị trường ngoại hối”, Kelvin Lam - chuyên gia kinh tế cấp cao tại Pantheon Macroeconomics, người dự báo lãi suất điều hành của Hàn Quốc sẽ đạt 3,50% vào năm tới, nhận định: