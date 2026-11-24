Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mới ký Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử.

Về chính sách thuế, Nghị định quy định hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống được miễn thuế nhập khẩu. Mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này không quá 48 triệu đồng Việt Nam/năm.

Ngoài quy định miễn thuế nhập khẩu nêu trên, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Về địa điểm làm thủ tục hải quan, đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan được lựa chọn đơn vị Hải quan để thực hiện thủ tục. Đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, thủ tục được thực hiện tại đơn vị Hải quan quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh.

Trường hợp hàng hóa không gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, thủ tục được thực hiện tại đơn vị Hải quan cửa khẩu; đối với hàng hóa nhập khẩu từ kho ngoại quan, thủ tục được thực hiện tại đơn vị Hải quan quản lý kho ngoại quan. Các đơn vị Hải quan thực hiện thủ tục phải bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật để kiểm tra, kiểm soát hàng hóa theo quy định.

Nghị định cũng quy định người khai hải quan căn cứ thông tin đơn hàng để chia hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thành hai nhóm. Trong đó, nhóm 1 gồm hàng hóa không thuộc danh mục mặt hàng phải có giấy phép, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương, không thuộc danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành, hàng hóa được miễn giấy phép, miễn điều kiện, miễn kiểm tra chuyên ngành theo điểm b khoản 2 Điều 11 của Nghị định và hàng hóa không thuộc trường hợp áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ. Hàng hóa không thuộc nhóm 1 được xếp vào nhóm 2.

Đối với hàng hóa nhóm 1, hồ sơ hải quan là tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính ban hành. Người khai hải quan gửi thông tin đến Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử chậm nhất 2 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh đối với hàng hóa xuất khẩu; đối với hàng hóa nhập khẩu, việc khai báo được thực hiện trước khi hàng hóa đến cửa khẩu nhập hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu nhập.

Ngay sau khi tiếp nhận tờ khai, Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử kiểm tra thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác của ngành Hải quan. Trường hợp thông tin phù hợp, hệ thống tự động cấp số đăng ký tờ khai; trường hợp thông tin chưa đầy đủ, hệ thống phản hồi để người khai hải quan bổ sung. Hệ thống từ chối đăng ký tờ khai nếu thông tin người bán, người mua không có hoặc không phù hợp với cơ sở dữ liệu tương ứng theo quy định, hoặc hàng hóa không thuộc nhóm 1. Hệ thống cũng đối chiếu thông tin tờ khai với thông tin đơn hàng, thông tin vận chuyển để tự động phân luồng khi kết quả kiểm tra phù hợp; trường hợp không phù hợp, hệ thống phản hồi cho người khai hải quan.

Việc kiểm tra hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử. Đối với kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra qua máy soi, trừ các trường hợp phải kiểm tra trực tiếp theo quy định. Nếu kết quả kiểm tra qua máy soi có dấu hiệu vi phạm, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trực tiếp. Trường hợp phát hiện khai sai so với thực tế về hàng hóa, người khai hải quan được yêu cầu khai bổ sung, trừ trường hợp không được khai bổ sung, và bị xử lý theo quy định pháp luật có liên quan nếu có; nếu không thực hiện khai bổ sung thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Người khai hải quan không đồng ý với kết quả kiểm tra có thể khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Việc thông quan hàng hóa thực hiện theo Điều 37 Luật Hải quan.

Đối với hàng hóa nhóm 2, thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất, tái nhập được thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP.

Nghị định số 417/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.